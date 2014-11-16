به گزارش خبرنگار مهر، این روزها خبر راه‌اندازی فاز یک خط یک مترو اصفهان در حالی زمینه شادی شهروندان اصفهانی را فراهم کرده است که اما و اگرهای زیادی در خصوص ایمن بودن و یا نبودن راه ‌اندازی این پروژه برای جابجایی شهروندان وجود دارد.

تذکرات برخی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان درباره روند راه‌اندازی فاز یک خط یک مترو اصفهان نیز طی دو هفته گذشته در نوع خود قابل توجه بوده است.

عدم شفافیت و شک برانگیز بودن ایمنی مترو اصفهان زمانی اوج پیدا می‌کند که جواد شعرباف، رئیس سازمان قطار شهری اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نحوه اعتماد مردم به قطار شهری اصفهان می‌گوید: در حال حاضر ما برای کسی کارت دعوت نمی‌دهیم و کسی را مجبور به استفاده از مترو نمی‌کنیم.

وی که معتقد است تست اولیه فاز یک خط یک مترو اصفهان انجام شده و در حال حاضر واگن‌ها در حال تست ثانویه هستند، ادامه می‌دهد: در حال حاضر مقدمات جابجایی مسافران در حال آماده شدن است و با توجه به اطلاع‌رسانی روابط عمومی سازمان قطار شهری درباره راه‌اندازی این خط از متروی اصفهان، مسئولان نهادها و ارگان‌های دولتی می‌توانند با هماهنگی با روابط عمومی سازمان آمادگی خود را برای استفاده از مترو اعلام کنند.

رئیس سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه عموم مردم نیز می‌توانند از امکانات ایجاد شده در خط یک مترو اصفهان استفاده کنند، می‌افزاید: شهروندان باید با مراجعه به روابط عمومی سازمان تمایل خود را برای استفاده از مترو اعلام کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پیمانکار در خط یک مترو اصفهان همچنان فعال است، ادامه می‌دهد: بر این اساس چنانچه تقاضاهای مردمی زیاد باشد دو روز در هفته و روزی یک ساعت را به این امر اختصاص خواهیم داد.

خط یک مترو اصفهان ۲۴ خرداد ۹۴ به صورت رسمی افتتاح می‌شود

شعرباف که زمان افتتاح رسمی خط یک مترو اصفهان را خرداد ماه سال آینده اعلام می‌کند، می‌افزاید: در حال حاضر تامین واگن‌های مترو بزرگ‌ترین معضل مترو اصفهان است.

وی از استفاده از روش‌های جدید برای تامین واگن‌های مترو اصفهان سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد: این کار نیز پروژه‌ای سخت، نفس گیر و زمان بر است.

رئیس سازمان قطار شهری اصفهان در خصوص پرداخت تعهدات دولت و شهرداری در خصوص مترو اصفهان نیز می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد از تعهدات ۹۳ میلیارد تومانی دولت در سال جاری برای مترو اصفهان تحقق یافته است.

وی که معتقد است شهرداری تاکنون در خصوص آزادسازی املاک و همچنین پرداخت مبلغ فاکتورهای ارسالی با کمی تاخیر با سازمان قطار شهری اصفهان همکاری داشته است، می‌افزاید: تعهد شهرداری درخصوص مترو اصفهان نیز ۲۵۳ میلیارد تومان بوده است که هنوز سقف آن تحقق نیافته است.

اما غلامرضا شیران، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان که راه‌اندازی فاز یک خط یک مترو اصفهان را به راه‌اندازی خط ویژه اتوبوس تشبیه می‌کند درباره راه‌اندازی این خط از مترو اصفهان می‌گوید: این نیم خط مترو اصفهان آن هم پس از ۱۰ سال دردی از ترافیک شهر اصفهان درمان نمی‌کند.

به فراموشی سپردن مترو اصفهان دلیل تاخیر در بهره‌برداری از این پروژه

وی به فراموشی سپردن مترو اصفهان طی سالیان گذشته را دلیل تاخیر در بهره‌برداری از این پروژه اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: متاسفانه طی سال‌های گذشته تخصیص بودجه برای مترو در اولویت چندم مسئولان شهری شهر اصفهان قرار داشته است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان انتصاب مدیریت جدید سازمان قطار شهری اصفهان را نقطه مثبتی برای مترو اصفهان می‌داند و ادامه می‌دهد: حداقل کاری که در زمان مدیریت فعلی این سازمان صورت گرفته است کاهش مزاحمت‌های خیابانی ایجاد شده ناشی از راه‌اندازی مترو بوده است که جای بسی تشکر دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جابجایی شهروندان با واگن‌های در حال آزمایش می‌تواند خطرساز باشد یا خیر، ادامه می‌دهد: من از مسئولان قطار شهری در این باره سوال کردم و مسئولان به من قول دادند که تا قبل از جابجایی شهروندان آزمایشات به صورت کامل انجام شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان که معتقد است جابجایی مسافران در حین آزمایش واگن‌ها کاری خطرناک است، می‌افزاید: البته این امر بستگی به شهروندان نیز دارد که مطالبه ایمنی و اندیشه‌ای ایمنی محور داشته باشد.

جواب اعتماد مردم نسبت به ایمنی مترو را مسئولان قطار شهری خواهند داد

وی که بر این باور است جواب اعتماد مردم نسبت به مترو و ایمن بودن آن را مسئولان قطار شهری خواهند داد، ادامه می‌دهد: مردم نیز باید این مطالبه را داشته باشند و مانند دیگر کشورها تا زمانی که مسئولان ایمنی را تضمین نکنند از این وسیله نقلیه استفاده نکنند.

شیران در پاسخ به این سوال که شما به عنوان نماینده مردم در شورای اسلامی شهر اصفهان چه قولی را در خصوص ایمن بودن مترو برای جابجایی مردم می‌دهید، می‌گوید: من از مسئولان تقاضا دارم ممیزی ایمنی را در روز و شب در محل ایستگاه‌ها و خط انجام دهند و در عین حال با مردم صادق باشند.

وی از برگزاری کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان در هفته جاری با موضوع هماهنگ کردن خطوط اتوبوسرانی با خطوط مترو اصفهان سخن به میان می‌آورد و ادامه می‌دهد: برای راه‌اندازی نیم خط مترو اصفهان باید خیلی اتفاقات ایمنی دیگری نیز بیفتد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان می‌افزاید: مردم باید توجه داشته باشند که فاز یک خط مترو اصفهان قرار است نسبت به جابجایی افراد از خیابان بهارستان تا میدان ۲۵ آبان اقدام کند و نه فراتر از آن.

گزارش: مریم یاوری