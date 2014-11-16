رد کمیسیون بانوان در صحن غیر علنی شورا بی توجهی به جامعه بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا شامگاه شنبه یکصد و سی و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان، افزود: پس از طرح موضوع کمیسیون بانوان به مدت دو ماه در صحن شورا، آنقدر برای آقایان این مورد مهم نبود که حتی آن را در صحن علنی به رای بگذارند و دلایل خودشان را بیان کردند.

وی در خصوص عدم ایجاد پارکی در شهر گرگان مختص به بانوان، گفت: خیلی زشت است مدت ها در شورا راجع به پارکی بحث می شود که نه جانمایی شده و نه اقدامی برای احداث آن انجام شده است.

به گفته نورا، مکانی که سال هاست به عنوان پارک بانوان مصوب شده امروز مشخص می شود که اصلا مربوط به پروژه پارک بانوان نیست؛ این اقدام اهانت به جامعه زنان است.

در ادامه این جلسه عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان، گفت: بانوان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند از این رو نیاز است تا اقداماتی برای تفریح و ورزش آنها در نظر گرفته شود.

اسد اله کبیر ادامه داد: بهتر است احداث پارک بانوان در ابتدا تصویب شود و پس از آن برای جانمایی آن با کمک کارشناسان اقدامات لازم انجام بگیرد.

وی با بیان این نکته که در سایر شهر های کشور بانوان از پارک مختص به خودشان بهره مند هستند، افزود: در گرگان اکنون با نوان از پارک هایی که در شهر قرار دارند استفاده می کنند اما بهره مندی از پارکی که مختص به آنهاست به یقیین شرایط بهتری برای آنها خواهد داشت.

این عضو شورا در خاتمه یادآور شد: با توجه به اینکه گرگان به هفت ناحیه در شهر تقسیم شده نیاز است در هریک از این نواحی پارکی در آینده مختص به بانوان احداث شود.