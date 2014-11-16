شناخت راه های جذب سرمایه گذاران بومی توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحی صبح یکشنبه در همایش سرمایهگذاری شهرستان مریوان که با حضور مسئولان محلی شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه دولت از سرمایه گذاران در چهارچوب قانون حمایت می کند،گفت: یکی از برنامه های دولت برای توسعه همه جانبه کشور ترغیب سرمایگذاران بخش خصوصی و حمایت از آنها در چهارچوب قانون است.
وی اظهارداشت: ترغیب افراد بومی برای سرمایهگذاری در شهرستان مریوان یکی از مهمترین راههایی است که برای توسعه این شهرستان میتواند مفید و موثر باشد.
فرماندار شهرستان مریوان بیان کرد: شناخت راههای جذب سرمایه گذاران بومی و ترغیب آنان برای سرمایه گذاری، توسعه پایدار را برای این شهرستان به ارمغان خواهد آورد و دولت به این مهم توجه اساسی دارد.
فلاحی عنوان کرد: حل مشکلات موجود در شهرستان مریوان و توسعه مطلوب این شهرستان زمانی محقق خواهد شد که مسئولان بتوانند با جذب افراد سرمایهگذار راه را برای توسعه شهرستان هموار کنند.
وی ادامه داد: شهرستان مریوان از ظرفیتهای وسیع گردشگری و توریستی بهرهمند است و میتوان از آن برای جذب توریست و رونق صنعت گردشگری استفاده کرد تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار توسعه شهرستان مریوان نیز شتاب بیشتری بگیرد.
وی با اشاره به اینکه روستاهای اطراف مریوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این شهرستان به شمار میآیند اظهارداشت: دهیاران و شوراهای روستا میتوانند با شناختی که از منطقه مسکونی خود دارند برای جذب سرمایه گذار به منظور رونق روستا و توسعه آن اقدام کنند.