پنج شنبه به کتابفروشی ها برویم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن فراخوان احمدمسجدجامعی به شرح زیر است:

کتاب در سنت فرهنگی ما، ارزش و اعتبار زیادی دارد و کتابخوانی در کلام بزرگان دینی و ملی ما همواره به عنوان رفتاری پسندیده، توصیه شده است. در دنیای جدید نیز «خواندن کتاب» از نشانه‌های پیشرفت جوامع شناخته می‌شود. با این همه کتابخوانی در زندگی روزمره ما ایرانیان جایگاه چندان محکمی ندارد و در سنجش با بسیاری از کشور‌ها پایین‌ است و این برای اکنونمان مایه تاسف و برای آینده ایران عزیزمان نگران کننده است.

افزون بر این کاهش خریدار و خواننده کتاب به صنعت نشر ایران نیز آسیب زده، باعث خواهد شد، برای‌‌ همان اندک کتابخوانان نیز نتوانند کتاب با ارزش تولید کنند. تولید فکر و کتاب ایرانی با دشواری روبرو شده و ملتی با این پیشینه تاریخی عمدتا مصرف کننده محصولات فرهنگی دیگران خواهد شد.

بنابراین توجه همه کسانی را که چنین نگرانی و دغدغه ای دارند، به اندیشیدن در این زمینه جلب کرده و به عنوان حرکتی نمادین همزمان با هفته کتاب از همگان بویژه پدید آورندگان و اصحاب فکر و فرهنگ و اندیشه دعوت می‌کنیم در روز پنج شنبه 29 آبان با حضور در "کتابفروشی" های سراسر کشور، گامی کوچک و ارجمند در راه تشویق به خواندن کتاب بردارند.