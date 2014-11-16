ابومازن: تلاشهای اسرائیل برای تغییر ماهیت قدس با شکست روبرو شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العرب الیوم، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان یک سخنرانی اعلام کرد که اسرائیل با تلاشهای بی وقفه ای که در راستای هجوم به مسجدالاقصی و تقسیم مکانی و زمانی این مسجد انجام می دهد در تلاش است تا ماهیت قدس را تغییر دهد.

وی افزود: آنچه که طی دوره اخیر در قدس در جریان است نشانگر آن است که سیاستهای اسرائیل در تغییر ماهیت قدس با شکست روبرو شده است.

ابومازن تاکید کرد:پیشتر نیز درخصوص سیاستهایی که رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است هشدار داده ایم، سیاستهایی که امور را به سمت یک جنگ دینی و مذهبی سوق می دهد، جنگی که آتش خونریزی و ویرانگری آن فروکش نخواهد کرد.

شایان ذکر است به دنبال افزایش تنشها در قدس و تشدید حملات نظامیان رژیم صهیونیستی علیه ساکنان فلسطینی قدس، ابومازن در امان، پایتخت اردن با پادشاه این کشور و "جان کری" وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد.