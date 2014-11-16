کارگران شهرداری گرگان حقوق معوقه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کلاتی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: با توجه به تلاش های این قشر زحمت کش و تاثر گذاری آنها در جامعه نیاز است حق الزحمه آنها مورد توجه بوده و در اولیت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه با خبر شده‎ایم که حقوق کارگران و رفتگران شهرداری گرگان که طرف قرارداد شرکت‎های خصوصی مدتی است که پرداخت نشده است.

این عضو شورا با بیان این نکته که قرار شده بود تا شهرداری در ابتدا و یا انتهای هر ماه حقوق کارگران و رفتگران را پرداخت کند، اذعان کرد: نیاز است با پرداخت به موقع حقوق کارگران تا این قشر زحمت‎کش در جامعه با مشکلات مالی مواجه نشوند.

وی یادآور شد: اگر شرکت‎های خصوصی طرف قراداد با شهرداری اختلاف مالی و یا مشکل دیگری دارند در این بین شهرداری باید حقوق کارگران را پرداخت کرده و در نهایت از صورت وضعیت شرکت مربوطه کسر کند.

در ادامه این نشست شهردار گرگان با بیان این مطلب که مدیریت شهری گرگان به هیچ یک از پیمانکاران خود بدهکار نیست، افزود: این پیمانکاران هستند که در ارائه لیست حقوق به شهرداری کوتاهی می کنند از این رو شهرداری هیچ کوتاهی برای پرداخت لیست حقوق ماهانه کارگران نداشته است.

حسین صادقلو با اعلام این نکته که اگر سندی در امور مالی شهرداری مبتی بر عدم پرداخت مالی شهرداری به پیمانکاران یافته شود با معاونت مربوطه برخورد خواهم کرد، افزود: معاونت مالی این دستگاه به صورت منظم لیست های دریافتی از پیمانکاران را پرداخت می کند به همین دلیل ایرادی به شهرداری گرگان در این بخش وارد نیست.