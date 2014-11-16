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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۱۵

ترافیک سنگین در خیابان حافظ/ تمهیدات ترافیکی پلیس در مراسم تشییع مرتضی پاشایی

ترافیک سنگین در خیابان حافظ/ تمهیدات ترافیکی پلیس در مراسم تشییع مرتضی پاشایی

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه معابر و خیابانهای منتهی به تالار وحدت در حال حاضر با ترافیک سنگین و نیمه سنگین مواجه شده است، گفت: پلیس راهور محدودیتهای ترافیکی را در خیابان حافظ اتخاذ کرده است.

سرهنگ حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انسداد مسیر پل کریمخان تا جمهوری به دلیل حضور گسترده مردم، اظهار داشت: طول خیابان ولیعصر (عج) و کریمخان با بار ترافیکی سنگین مواجه شده است.

وی افزود: نیروهای پلیس راهور جهت برقراری نظم و انضباط ترافیکی در معابر اطراف تالار وحدت حضور یافته و جهت جلوگیری از اختلال در آمد و شد خودروها، تمهیداتی را اجرا می‌کنند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: رانندگانی که در حال حاضر با ترافیک اطراف تالار وحدت مواجه شده اند، می‌توانند از مسیرهای جایگزین جهت تردد همچون مسیر خیابان مفتح به جنوب و خیابان وصال و فلسطین، به سمت جنوب تردد کنند.

عابدی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر ترافیک خاصی اطراف بهشت‌زهرا (س) گزارش نشده ولی در صورت بروز مشکلات ترافیکی به دلیل مراسم خاکسپاری مرتضی پاشایی، پلیس تمهیدات خاصی را اجرا می‌کند.

کد مطلب 2421892
حبیب احسنی پور

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