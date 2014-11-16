افشای دلایل برکناری کرانچار از پرسپولیس پس از 5 سال

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در زمان مدیریت خود در باشگاه پرسپولیس زلاتکو کرانچار را از سرمربیگری این تیم کنار گذاشت و علی دایی را به عنوان سرمربی انتخاب کرد. وی امروز به عنوان مدیر تیم فوتبال امید ایران، با کرانچار به عنوان گزینه اصلی هدایت این تیم مذاکره می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که اخراج کرانچار از پرسپولیس در گذشته و انتخابش به عنوان گزینه هدایت تیم امید تناقصی در عملکردش محسوب نمی‌شود؟، گفت: وقتی به عنوان مدیرعامل پرسپولیس انتخاب شدم، 31 نفر در تیم حضور داشتند. در آن مقطع متوجه شدم 11 نفر از بازیکنان موافق و 20 نفر مخالف عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنند و به نوعی دو دستگی در تیم وجود دارد.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس عامل این دودستگی را دستیار اول زلاتکو کرانچار برشمرد و افزود: در آن زمان یک مربی به نام تومیسلاو دستیار اول کرانچار و همه کاره تیم بود و دودستگی در تیم به جایی رسیده بود که بازیکنان نه برای شکستن بلکه برای خارج کردن هم تیمی خود از ترکیب، در تمرینات روی همدیگر خطا می‌کردند.

وی اضافه کرد: به علت اینکه تومیسلاو با کرانچار آمده بود، هرکاری کردم نتوانستم او را از کادرفنی جدا کنم، به همین دلیل به این نتیجه رسیدم که تغییرات کلی در کادرفنی بوجود آورم. تمام امور فنی تیم در آن روزها در اختیار تومیسلاو بود و به خاطر ایجاد دودستگی در تیم، مجبور شدم چنین تصمیمی را بگیریم.

کاشانی در پایان گفت: البته زمانیکه علیرضا رحیمی مدیرعامل وقت سپاهان قصد داشت زلاتکو کرانچار را به سپاهان ببرد، به من زنگ زد و من هم محاسن و معایب این مربی را به او اعلام کردم. متاسفانه در آن زمان دخالت‌های آن مربی باعث ایجاد تفرقه شده و تیم را از حالت عادی خارج کرده بود.

حبیب کاشانی در تاریخ هفتم بهمن‌ماه سال 1388 زلاتکو کرانچار را از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس کنار گذاشت و علی دایی را به عنوان جانشین این مربی کروات انتخاب کرد.