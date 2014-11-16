به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیسجمهور در دیدار منگ جیان چو عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی چین با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: براساس این منشور باید در همه وزارتخانهها به حقوق ملت ایران احترام گذاشته شود و هرکسی حقوق خود و دیگران را محترم بشمارد، البته ضمانت اجرای آن این است که کسی نباید حقوق دیگران را نقض کند.
معاون حقوقی رییسجمهور با اشاره به اینکه سند فراقوهای حقوق شهروندی وعده انتخاباتی دکتر روحانی بود که محقق شد، گفت: بر همین اساس رییس جمهوری ایران در سازمان ملل موضوع مبارزه با خشونت و افراطی گری را مطرح کردند که در قطعنامه سازمان ملل هم بر این موضوع تأکید شده است.
امین زاده با تأکید بر اینکه روحیه حاکم بر ایران روحیه مبارزه با افراط گری و خشونت است، افزود: در ایران حقوق همه ادیان محترم شمرده میشود.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اشتراکات تاریخی دو کشور بر ضرورت همکاریهای ایران و چین برای مبارزه با پدیده تروریسم و حمایت از دستیابی کشورها به فناوری صلحآمیز هستهای تأکید کرد.
منگ جیان چو عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی چین نیز در این دیدار بر حمایت پکن از مواضع ایران در مذاکرات هستهای تأکید کرد و گفت: ایران حق دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای را دارد و مطمئناً در مذاکرات 1+5 از ایران حمایت خواهیم کرد.
وی خواستار گسترش همکاریهای بیش از پیش دو کشور در زمینههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شد.