به گزارش خبرگزاری مهر، همایش دو روزه «فلسفه و مسئله دیگری»، به مناسب روز جهانی فلسفه و به همت مرکز فرهنگ و اندیشه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و انجمن علمی ـ دانشجویی فلسفه این دانشگاه برگزار می شود.

این همایش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 27 و 28 آبان ماه، در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و اساتیدی چون مصطفی ملکیان، بابک احمدی، شهرام پازوکی، محمدرضا بهشتی، حسین شیخ رضایی، محمود مروارید و علی اصغر مصلح در آن سخنرانی خواهند کرد. حضور در این همایش، برای همه علاقه‌مندان آزاد است.

برنامه سخنرانی های این همایش به شرح زیر است:

روز اول، سه شنبه، 27 آبان ماه 1393

بابک احمدی مولف، مترجم و منتقد ادبی: هنر و بازتاب دیگری

محمدرضا بهشتی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران: اخلاق و منزلت دیگری

حسین شیخ رضایی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران: ذهن و شناخت دیگری

محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران: پیغام یونسکو برای روز جهانی فلسفه

روز دوم، چهارشنبه، 28 آبان ماه 1393

مصطفی ملکیان اندیشمند، مولف و مترجم: فلسفه عمل و جایگاه دیگری

شهرام پازوکی عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران: عرفان و حضور دیگری

علی اصغر مصلح عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی: فرهنگ و ارتباط با دیگری

محمود مروارید عضو هیئت علمی گروه فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانشهای بنیادی