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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

امینی:

ایستگاه‌های سیار کتاب در محلات مشهد راه‌اندازی می‌شود

ایستگاه‌های سیار کتاب در محلات مشهد راه‌اندازی می‌شود

مشهد-خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد در تشریح برنامه های هفته کتابخوانی در این شهرستان از راه‌اندازی ایستگاه‌های سیار کتاب در محلات مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف امینی صبح یکشنبه در نشست خبری معرفی برنامه هفته کتاب در مشهد در محل اداره ارشاد مشهد، گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار حائز اهمیت و مورد توجه مقام معظم رهبری نیز است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد افزود: شهر مشهد با توجه به قابلیت های فرهنگی و مذهبی بسیار بالایی که دارد باید در حوزه  کتاب، نشر و فرهنگ مطالعه در کشور پیشتاز باشد.  

وی در ادامه و در معرفی برنامه های هفته کتاب در مشهد، بیان کرد: بازدید از کتابخانه های عمومی سطح شهر، بازدید از نمایشگاه های موقت کتاب سطح شهر و برگزاری نشست های تخصصی با موضوع کتاب و اهمیت مطالعه مفید با حضور دانش آموزان و دانشجویان از جمله این برنامه هاست.

امینی ادامه داد: همچنین برپایی نمایشگاه هایی از جمله برپایی نمایشگاه کتاب در مدارس، دانشگاه ها و ادارات، رونمایی از کتب مختلف و تازه منتشر شده در بازار کتاب گلستان، برگزاری نشست تخصصی مطالعه مفید در دانشگاه فردوسی، راه اندازی ایستگاه سیار کتاب در محلات مختلف شهر، بازدید از کتابخانه های حوزه و دانشگاه و اهدای کتاب به مدارس از دیگر برنامه های دیگری است که در این هفت روز و در سطح شهرستان مشهد برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد همچنین از برگزاری ۴ شب شعر با موضوع کتاب و بازدید از کافه کتاب های سطح شهر را از مهم ترین برنامه های هفته گرامیداشت کتاب و کتابخوانی مشهد عنوان کرد.

 

 

کد مطلب 2421905

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