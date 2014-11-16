به گزارش خبرنگار مهر، یوسف امینی صبح یکشنبه در نشست خبری معرفی برنامه هفته کتاب در مشهد در محل اداره ارشاد مشهد، گفت: فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار حائز اهمیت و مورد توجه مقام معظم رهبری نیز است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد افزود: شهر مشهد با توجه به قابلیت های فرهنگی و مذهبی بسیار بالایی که دارد باید در حوزه کتاب، نشر و فرهنگ مطالعه در کشور پیشتاز باشد.

وی در ادامه و در معرفی برنامه های هفته کتاب در مشهد، بیان کرد: بازدید از کتابخانه های عمومی سطح شهر، بازدید از نمایشگاه های موقت کتاب سطح شهر و برگزاری نشست های تخصصی با موضوع کتاب و اهمیت مطالعه مفید با حضور دانش آموزان و دانشجویان از جمله این برنامه هاست.

امینی ادامه داد: همچنین برپایی نمایشگاه هایی از جمله برپایی نمایشگاه کتاب در مدارس، دانشگاه ها و ادارات، رونمایی از کتب مختلف و تازه منتشر شده در بازار کتاب گلستان، برگزاری نشست تخصصی مطالعه مفید در دانشگاه فردوسی، راه اندازی ایستگاه سیار کتاب در محلات مختلف شهر، بازدید از کتابخانه های حوزه و دانشگاه و اهدای کتاب به مدارس از دیگر برنامه های دیگری است که در این هفت روز و در سطح شهرستان مشهد برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد همچنین از برگزاری ۴ شب شعر با موضوع کتاب و بازدید از کافه کتاب های سطح شهر را از مهم ترین برنامه های هفته گرامیداشت کتاب و کتابخوانی مشهد عنوان کرد.