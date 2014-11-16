توسعه اینترنت در 100 روستای استان ایلام در دستور کار قرار دارد

رضا حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر از توسعه اینترنت در ۱۰۰ روستای استان و راه اندازی ۱۵ سایت bts برای تکمیل پوشش روستاها و مناطق مرزی استان خبر داد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام گفت: توسعه فعالیتهای مخابراتی در روستاهای استان ایلام از برنامه های مهم استان است و در همین راستا برقراری ارتباط تلفن خانگی هفت روستا، ایجاد صندوق تامین مالی خرد روستایی برای ۱۰۴ روستا و نصب و راه اندازی سامانه برای یاب فرکانس رادیو در مرکز استان انجام می شود.

جسن بیگی به دیگر برنامه ها برای توسعه فعالیتهای ارتباطی در استان خبر داد و گفت: تغییرات اساسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ خواهد داد و قرار است تا پایان امسال چتر پوشش شبکه ای و فیبر نوری در استان گسترده تر و سریعتر شود.

وی ادامه داد: هم اکنون یک چهارم ظرفیت دیتای استان به مشترکین واگذار شده و با راه اندازی مرکز داده های ملی امکان استفاده کامل از این ظرفیت فراهم می شود.