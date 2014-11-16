درآمدهای اقتصادی ایران در حوزه بین المللی پزشکی با پیشرفتهای علمی همگام نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن تامینی شنبه شب در نشست بررسی فواید و آسیب های طرح تحول نظام سلامت و تطابق آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: مقام معظم رهبری تاکیدات فراوانی در زمینه رفع دغدغه های مردم در حوزه درمان داشته اند و به همین دلیل باید در این حوزه به صورت جدی وارد عمل شویم.

وی با اشاره به اینکه این مسئله در دوره های قبلی مجلس مورد بررسی قرار گرفته شده است، افزود: در مجلس هشتم نیز حوزه درمان و سلامت مردم مورد توجه ویژه نمایندگان قرار داشته و رفع مشکلات مردم در این حوزه از مهم ترین دغدغه های ماست.

نماینده مردم رشت بازنگری در حوزه فرهنگی جامعه پزشکی را یک ضرورت دانست و اذعان داشت: در حالی درمان و سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ما در هم ادغام شده اند که این دو حوزه در سایر کشورها مجزا از یکدیگر هستند.

این مسئول گفت: امروز شاهد حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص ایرانی مطرح در بحث آموزش پزشکی هستیم که این امر باعث افتخار ماست.

تامینی؛ اقتصاد دانش ‌بنیان کشور را ضعیف دانست و افزود: درآمدهای اقتصادی در حوزه بین المللی پزشکی با پیشرفت هایمان در علم پزشکی همگام نیست.

وی در خصوص تجمیع بیمه نیز گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به دلیل عدم تقویت بیمه تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

تامینی بر لزوم نظامند شدن مالیات بر درآمد پزشکان براساس درآمد آنها تاکید کرد و ابراز داشت: در خصوص طرح تحول سلامت نیز باید صبور بوده و همگی برای اجرای آن همکاری کنیم.

وی با اشاره با ابراز نگرانی در خصوص تامین پایدار منابع مالی طرح تحول سلامت گفت: مرحله سوم این طرح در حال اجراست.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تحریم های اعمال شده علیه ایران اشاره کرد و ابراز دشت: این تحزیم ها باعث شد که عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده و در راستای حل مشکلات گام برداریم.

تامینی یادآور شد: به عنوان مثال بعد از تحریم ها متوجه شدیم که ۵۰ درصد بخش ریالی دارو مربوط به واردات است.