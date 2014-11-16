حذف سمت خزانه دار در شورای چهارم/800 میلیون از حساب سمن ها خرج شده است

علیرضا دبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تذکر یکی از اعضای شورا در خصوص حساب سمن ها، گفت: پس از ارجاع نامه چمران در این رابطه به کمیسیون برنامه و بودجه ،دو جلسه درخصوص برسی هزینه و عملکرد ستاد سازمانهای مردم نهاد شهرداری تهران با حضور اعضاء آن در کمیسیون برنامه و بودجه شورا برگزار شد. مطابق جلسات برگزار شده و بررسی های صورت پذیرفته هیچگونه اقدام غیر قانونی در رابطه با هزینه و اعتبارات این سازمان صورت نپذیرفته است. همچنین بر اساس تاییده بانک حق برداشت هرگونه وجهی از این حساب با دو امضاء انجام می شود که ما درخواست کردیم هر دو امضای این حساب توسط اعضای شورای شهر باشد.

وی با عنوان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مطابق بررسی های خود آماده ارائه گزارش در شورا است، یادآور شد: بیان این گزارش در صحن علنی و یا غیر علنی وابسته به تدبیر و تصمیم رییس شورا است اما مطابق بررسی کمیسیون برنامه و بودجه هیچ گونه مسئله ای در رابطه با عملکرد منفی سمن ها وجود نداشته است.



دبیر اضافه کرد: تاکنون 800 میلیون تومان از این حساب هزینه شده که مورد تایید هر 5 عضو ستاد سمن ها بوده همچنین ما در خواست ذی حسابی برای این حساب کرده ایم.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده است هر پولی از سالهای گذشته در این حساب باقی مانده است، به خزانه شهرداری باز گردد.

دبیر خاطر نشان کرد: در شورای سوم خزانه دار به این موارد نظارت می کرد که در شورای چهارم کسی به عنوان خزانه دار مشخص نشد که چمران بزودی فردی را به این سمت منصوب و چنین حاشیه هایی دیگر به وجود نمی آید.