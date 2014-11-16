ساخت ۲۴ پروژه توسط بنیاد برکت در استان کرمانشاه

مرزبان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بوده که یکی از رسالت های آن بحث محرومیت زدایی است.

وی گفت: این بنیاد از سال ۸۹ تا کنون ۱۸ مدرسه را در مناطق محروم استان کرمانشاه تامین اعتبار کرده و به آموزش و پرورش تحویل داده است.

نظری خاطرنشان کرد: احداث ۳ مدرسه جدید نیز طی چند ماه اخیر آغاز شده که با تکمیل شدن آنها تعداد پروژه های اجرا شده به ۲۱ مورد خواهد رسید.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کرمانشاه همچنین یادآور شد: از جمله برنامه های ما تا پایان سال جاری تکمیل سه پروژه نیمه تمام، شامل دو پروژه روستایی و یک پروژه در شهرستان سنقر است.

نظری در پایان یادآور شد: در مجموع تاکنون ۲۴ پروژه توسط بنیاد برکت در استان کرمانشاه ساخته شده است.