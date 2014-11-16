به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی اداره مجلس را به عهده داشت ضمن خیر مقدم به خانواده شهدای عملیات محرم استان اصفهان گفت: 10 آبان سال 61 جوانان استان اصفهان در عملیات محرم حضور یافتند و 25 آبان ماه پیکر 360 تن از این جوانان که به فیض شهادت رسیده بودند در دستان مردم اصفهان تشییع شد.

وی ادامه داد: این کار بزرگ شما راه را برای خلق حماسه‌ای هموار کرد که امام خمینی پیام ویژه ای بدین مناسبت در راستای تجلیل از مردم اصفهان صادر فرمودند.

براساس این گزارش تعداد زیادی از خانواده شهدای عملیات محرم استان اصفهان به عنوان میهمان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بودند که پس از سخنرانی ابوترابی شعار زنده و جاوید باد نام شهیدان ما را سر دادند.

نمایندگان استان اصفهان نیز هنگام سخنرانی ابوترابی در جایگاه هیات رئیسه حاضر شده و پلاکاردهایی را با مضمون شهدا رفتند تا اسلام بماند، در دست داشتند.

ابوترابی در پایان نیز با ذکر صلوات خواستار ختم فاتحه برای شهدای استان اصفهان شد.