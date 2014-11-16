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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

رایزنی پوتین با مرکل در حاشیه نشست گروه بیست

رایزنی پوتین با مرکل در حاشیه نشست گروه بیست

رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست گروه بیست با صدراعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت ،"ولادیمیر پوتین"رئیس جمهوری روسیه در دیدار با "آنجلا مرکل"صدر اعظم آلمان و "ژان کلود یونکر" رئیس کمیسیون اروپا، دیدگاه های مسکو را در خصوص بحران اوکراین تشریح کرد.

" دمیتری پسکوف" سخنگوی کاخ کرملین با اعلام این خبر افزود:رئیس جمهوری روسیه راههای گسترش همکاری و مناسبات با آلمان را نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته و در این نشست اعلام شد که مسکو-برلین به زودی فصل تازه ای از روابط دوجانبه را آغاز خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به دیدارهای دوجانبه پوتین با مرکل و یونکر، به خبرنگاران حاضر در کنفرانسی خبری گفت :پوتین جزئیات رویکرد مسکو را درباره اوکراین تشریح کرد.
از دیگر محورهای گفتگو شده در این دیدار مناسبات اتحادیه اروپا-مسکو بود .

بر اساس گزارش های رسیده موضوع تحریم غرب علیه روسیه بخش عمده ای از زمان گفتگوها را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 2421927
شقایق لامع زاده

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