تورهای نامرئی بلای جان آبزیان شده است

مهدی پاینده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اقدام به صید غیر مجاز میگو در خارج از فصل بااستفاده از اداوات غیر استاندارد و تور های منو فیلامنت یا تور های نامرئی یا اسرائیلی به ذخایر آبزیان آسیب جدی وارد کرده است.

سرپرست شیلات جزیره هرمز عنوان کرد: اداره شیلات جزیره هرمز با داشتن ۱۴۰ فروند قایق بنزینی و سه فروند قایق دیزلی و همچنین شش فروند لنج صیادی در مجموع ۱۴۶ فروند شناور تحت پوشش خود دارد.

پاینده گفت: از این تعداد فروند شناور صیادی که در جزیره هرمز مشغول صید و صیادی است قریب ۵۰۰ نفر از جمعیت این جزیره بطور مستقیم و حدود ۵۰۰ نفر دیگر به طور غیرمستقیم مشغول به غعالیت هستند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه غذای عمده مردم بخصوص جزیره هرمز ماهی است و ماهی غذای اصلی سبد غذایی هموطنان عزیز است، لذا روزانه صیادان جهت امرار معاش خود و خانواده روانه دریا می شوند و روزی خود را از دریا ارتزاق می کنند.

سرپرست شیلات هرمز اظهارداشت: در سالهای اخیر عوامل متعددی باعث کاهش صید شده و میزان صید سال به سال کاهش پیدا کرده است و فقط در فصلهایی از سال صید ماهی افزایش می یابد و در فصل های دیگر با کاهش شدید صید مواجه هستیم.

پاینده خاطرنشان کرد: کارشناسان شیلات در حال بررسی این عوامل هستند که بعد از پایش کارشناسی اعلام خواهد شد.

وی گفت: یکی از عواملی که در این چند سال اخیر نمود زیادی پیدا کرده بیکاری و نبود اشتغال مناسب در مناطق حاشیه نشین دریا و همچنین تعطیلی و جمع آوری قایق های مسافری بود که باعث بیکار شدن تعداد زیادی از این افراد شده و به علت نبودن شغل مناسب این افراد رو به صید و صیادی غیر مجاز آورده و بی رویه اقدام به صید می کنند.

سرپرست شیلات هرمز بیان داشت: همین افراد در فصل صید ماهی و همچنین اقدام به صید غیر مجاز میگو در خارج از فصل با اداوات غیر استاندارد و تور های منو فیلامنت یا تور های نامرئی یا اسرائیلی رو ی اورده اند که به ذخایر آبزیان آسیب جدی وارد کرده اند.

وی ابراز داشت این امر به ذخایر آبزیان که متعلق به همه مردم است لطمه و صدمات فراوانی وارده کرده است.

این مقام مسئول گفت: با توجه اعتبارات و بودجه ادارات مانند شیلات برای برخورد با خاطیان و جلو گیری از صید بی رویه کافی نبوده و باید فرهنگ مردم در خصوص چگونگی استحصال ماهی و میگو بالا برده شود تا رعایت کنند.

پاینده ابرازداشت: با توجه به اینکه تعطیلی قایق های مسافری تنها در منطقه هرمز نبوده و صیادان غیر مجاز مناطق دیگر هم با ازدهام در صیدگاه های اطراف جزیره هرمز موجب صدمه زدن به بستر دریا و فرصت لازم برای بازسازی بستر دریا و ذخایر آبزیان مهیا نمی شود.

سرپرست شیلات هرمز عنوان کرد شیلات هرمز در کنر تعاونی صیادان تا ایی که توانسته در جهت رفاه صیادان مجوزدار و جلو گیری از مشکلات اداری صیادان اقدام به بروز رسانی مدارک صیادان از جمله تمدید گول (پروانه ثبت)، رده بندی، تمدید کارت های صیادان، برگزاری دور های ناخدایی قایق صیادی و تمدید بیمه نامه کارکنان صیاد کرده است.