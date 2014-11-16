خرید کپسول آتش نشانی مدارس اردبیل تامین اعتبار شد

یاور وحدتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هشت هزار کپسول آتش نشانی برای مدارس استان درخواست کردیم که با تامین اعتبار آن استانداری موافقت کرده است.

وی از تخصیص ۳۰۰ میلیون ریال در این خصوص خبر داد و افزود: با تامین اعتبار می توان خرید و توزیع کپسول را آغاز کرد.

وی در ادامه از جمله برنامه های ایمن سازی مدارس را استاندارد سازی سیستم های گرمایش عنوان کرد و گفت: در شش ماهه نخست سال ۲۱ میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال اعتبارات ملی به استان اردبیل اختصاص یافت که تمامی این مبلغ جذب و هزینه شد.

وحدتی پور تاکید کرد: بر اساس اعتبار تخصیصی امسال و سال گذشته ۳۰ درصد برنامه های استاندارد سازی اجرا شده و مابقی در دست اقدام است.

مدیر کل نوسازی مدارس استان اضافه کرد: تا پایان امسال شش میلیارد ریال دیگر اعتبار در این خصوص تخصیص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در گرمایش مدارس تنها به استانداردسازی و نه تعمیر و تجهیز تاکید شده است، ادامه داد: بر همین اساس نمی توانیم از این مبلغ جهت تعمیر و تجهیز سیستم های گرمایش استفاده کنیم.

وحدتی پور با تاکید به ضرورت تخصیص اعتبار استانی در این راستا یادآور شد: سال گذشته این امکان در اعتبارات استاندارد سازی وجود داشت و توانستیم۱۶ هزار و ۲۵۰ پره رادیاتور و ۵۰ پره دیگ موتور خانه تهیه کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص کامل اعتبارات در سال جاری و حمایت از اعتبارات استانی بتوان بخشی از نیازهای موجود را پاسخ گفت.