نمایش 400 فیلم در جشنواره فیلم ماندلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، دور جدید جشنواره بین المللی فیلم ماندلا از 3 تا 13 دسامبر در خلیج نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی برگزار می شود.

به گفته نوه ماندلا که از مسئولان این جشنواره است جشنواره بین‌المللی فیلم ماندلا شبیه دیگر جشنواره های سینمایی نیست. این جشنواره نه تنها از نمونه‌های متهورانه‌تر فیلمسازی حمایت می کند، بلکه با برپایی کارگاه‌های فیلمسازی به بررسی کلیدهای ویژه در صنعت فیلم می پردازد.

به گفته دیوید سلوان بنیانگذار این فستیوال که وکیل رسانه‌ای و تهیه کننده نیز هست، این جشنواره برای گرامیداشت ماندلا و آنچه به آن باور داشت، راه اندازی شده است.

موضوع جشنواره در سال 2015 «امید و آشتی» است و همه 400 فیلمی که برای نمایش در این جشنواره انتخاب شده اند به نوعی با این موضوع مرتبط هستند.

این جشنواره فیلم هایش را از ژانرهای مختلف و از سراسر جهان انتخاب می کند و فیلم های کلاسیک و جدید در کنار هم به نمایش در می‌آیند.

در جشنواره امسال حدود 40 فیلم به نوعی با ماندلا مرتبط هستند و شماری از اعضای خانواده ماندلا نیز در جشنواره حضور می یابند و درباره این شخصیت فقید و فراموش ناشدنی صحبت می کنند.

این جشنواره قصد دارد تا از سال 2015 به طور مرتب به صورت سالانه به کار خود ادامه دهد و با «شخصیتی روشنگرانه» از آثار اول سازندگان تا شاهکارهای سینمایی را به نمایش درآورد.

این جشنواره قصد دارد تا آفریقای جنوبی را نیز بیش از پیش مطرح کند و بر فیلم‌هایی که این سرزمین را به عنوان لوکیشن انتخاب کرده اند، توجه خاص خواهد داشت تا به این ترتیب به اهداف توریست‌پذیری کشور کمک کند.

این جشنواره که با همکاری جشنواره فیلم ترایبکای نیویورک، وزارت توریسم آفریقای جنوبی و بنیاد نلسون ماندلا شکل گرفته است، پیش از این در نیویورک برگزار می شد.