به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، پانزده ملی پوش از استان‌های تهران، فارس، خوزستان، بوشهر و مازندران تمرینات خود را زیر نظر مهدی غفاری، سرمربی تیم ملی، داود برزگر صفت، مربی تیم ملی و جعفر عسکری، کارشناس تیم ملی انجام می‎دهند و مصطفی الهی نیز سرپرستی این اردو را بر عهده دارد.

اسامی ملی پوشان مدعو به شرح زیر اعلام شده است:

ایمان زاج فروش‎ها، جعفر علیزاده، اکبر لطفی مقدم، کریم زارعی، علی ظفری (تهران)، عباس کشاورز، ریحان یاری، بهرام سلیمانی، مظفر کرامتی، علی نظری (فارس)، مهدی سعیداوی، صادق سعیدی، محمدرضا میر احمدی (خوزستان)، رحمان کرمی (بوشهر) و محمدرضا دماوندی (مازندران)

سومین مرحله تمرینات تیم ملی از روز دوشنبه در مجموعه ورزشی تختی تهران آغاز و تا 30 آبان در جریان خواهد بود.

تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران برای شرکت در مسابقات جهانی مکزیک هفتم آذر تهران را ترک خواهد کرد.