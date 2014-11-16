تولید طلای سرخ در بام ایران/ سوغات جدید چهارمحال و بختیاری راهی بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کوهستانی است که گیاهان زیاد و با ارزشی در آن روییده می شود.

این استان با دارا بودن زمین‎های حاصلخیز و موقعیت اقلیمی مناسب از تنوع آب و هوایی منحصر به فردی برخوردار است و به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار فصل است و دارای آب و هوای متنوعی است.

این ویژگی موجب شده تا این استان، استعداد کشت انواع محصولات مختلف را داشته باشد و زعفران یکی از این محصولات است که در سال‎های اخیر کشت آن در استان، نتایج درخور توجهی در اختیار محققان و کشت‎کاران قرار داده است.

زعفران یکی از محصولاتی است که در همه نقاط چهار محال و بختیاری کشت می شود و یکی از مرغوبترین زعفران های کشور به حساب می آید.

اگرچه مدت زمان بسیاری نیست که کشت زعفران در این استان مطرح شده است اما مزارع بسیاری توسط کشاورزان به کشت زعفران اختصاص یافته است و هر سال به میزان کشت افزوده می شود.

این استان به عنوان رویشگاه اولیه زعفران وحشی محسوب می‌شود و کشاورزان این استان زعفران را در مناطق مختلف این استان کاشته و برداشت های خوبی را از آن داشته اند.

هر ساله اوایل پاییز کشت زعفران آغاز و در آبان ماه برداشت آن شروع می شود.

زعفران یکی از گیاهانی است که خواص دارویی داشته و ضد سرطان است و همین عامل مهم باعث شده مصرف کنندگان آن رو به افزایش رود.

زعفران با پیازی در ریشه داری غلاف قهوه ای رنگ همراه با ساقه و شش گلبرگ بنفش و سه رشته کلاه قرمز رنگ است و کلاله نارنجی رنگ گل آن استفاده می شود.

ایران با ۲۵۴ تن تولید بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان است و این استان نیز در مسیر قرار گرفتن استان های پر تولید کشور است.

کشت زعفران به علت نیاز کم به آب و قیمت بالا مورد توجه کشاورزان است

یکی از کشاورزان تولید کننده زعفران در شهر فرخ شهر به خبرنگار مهر گفت: کشت زعفران به علت نیاز کم به آب در زمان پرورش و قیمت بالای فروش آن بسیار مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است.

حسینی بیان کرد: کاشت زعفران در استان در ابتدا در مزارع کوچک مورد توجه قرار گرفت و هم اکنون مزارع بسیاری در استان به کاشت زعفران اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: اقلیم استان چهارمحال و بختیاری برای کاشت زعفران مناسب است و مشکلی برای گیاه به وجود نمی آورد.

وی یاداور شد: کاشت زعفران برای ما درآمد خوبی ایجاد کرده است و تولید زعفران سبب اشتغال برای اعضای خانواده من شده است.

زعفران چهارمحال و بختیاری دارای کیفیت بالایی است

یکی دیگر از کشاورزان تولید کننده زعفران ادامه داد: کیفیت زعفران این استان به علت تولید زعفران در ارتفاع بالایی از سطح دریا دارای کیفیت بالاتری نسبت به زعفران های دیگر است.

کاووسی گفت: زعفران چهارمحال و بختیاری توانسته جایگاه بالایی در بازار پیدا کند و بازار پسندی بالایی دارد.

وی بیان کرد: مسئولان باید در راستای توسعه این محصول کشاورزی، کشاورزان را بیشتر حمایت کنند.

۳.۵ کیلوگرم زعفران از هر هکتار در چهارمحال و بختیاری برداشت می شود

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سطح این استان ۸۰ هکتار کشت زعفران داریم که در هر هکتار آن سه و نیم کیلو گرم زعفران برداشت می شود.

سیدطاهر نوربخش هر کیلو زعفران را پنج میلیون تومان ارزش گذاری کرد و بیان داشت: از زعفران به خاطر ارزش و قیمت بالای آن به عنوان طلایی قرمز یاد کرده اند.

وی تصریح کرد: زعفران قابل کشت در تمامی نقاط این استان است و چنانچه افراد بتوانند پیازچه آن را به راحتی پیدا کنند خواهند توانست از این طریق اشتغال زایی مناسبی نیز داشته باشند.

نور بخش با اشاره به اینکه زعفران این استان یکی از مرغوب ترین زعفران های کشور به شمار می آید، بیان داشت: زعفران این استان قابلیت این را خواهد داشت که به دیگر استان ها نیز صادر شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه میزان کشت زعفران نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است، عنوان کرد: سال گذشته در ۴۳ هکتار زمین زعفران کشت شد در حالی که در سال جاری این میزان به ۸۰ هکتار رسیده است.

نوربخش زمان برداشت زعفران را فصل آبان دانست و یاد آور شد:به مدت یک هفته است که برداشت زعفران در این استان آغاز شده است.

وی تاکید کرد: کشت و پرورش گیاهان دارویی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی است.

نوربخش یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی در بحث های آموزشی، نحوه کشت و کار زعفران و سایر مسائل همکاری لازم را با افراد خواهد داشت.

از سوی دیگر بسیاری از کشاورزان تولیدات خود را بسته بندی کرده اند و در بازار به فروش می رسانند و زعفران این استان نیز در حال تبدیل شدن به سوغات جدید چهارمحال و بختیاری است.

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گزارش: مرضیه عالی پور هفشجانی