به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی صبح امروز یکشنبه 25 آبان با حضور دبیر هفته کتاب و در دومین روز از این مناسبت در محل دانشگاه تربیت مدرس در تهران آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه که از 25 تا 28 آبان همه روزه از ساعت 9 الی 17 در سالن تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس دایر است بیش از 70 هزار عنوان کتاب خارجی توسط 18 شرکت به نمایندگی از 300 ناشر از کشورهای اروپایی آمریکایی و عربی زبان ارائه خواهد شد.

این آثار کاربردی و دانشگاهی به زبان های عربی انگلیسی آلمانی و فرانسه هستند و در این نمایشگاه به صورت ارجینال عرضه می‌شوند. در نمایشگاه مذکور هیچ کتابی به زبان فارسی ارائه نمی شود و همچنین ارائه کتب افست به هیچ وجه مجاز نیست.

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی که به همت انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان و با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه تربیت مدرس برپا شده است، آثار منتشر شده از سال 2010 به بعد ارائه شده است.

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی در فضایی به مساحت بیش از هزار و دویست متر مربع برپا شده و کتاب های ارزشی در آن با تخفیفی بین 15 تا 65 درصد به فروش می رسند.

ثابت بودن قیمت کتاب‌های مشترکی که توسط چند شرکت در نمایشگاه عرضه شدند و نیز فراهم بودن استفاده از دستگاه‌های کارت خوان و بن کارت از ویژگی‌های این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی است.

در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی، برزین ضرغامی دبیر بیست و دومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ویژگی های این نمایشگاه و تاثیر آن در رونق بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران در سال های گذشته تاکید کرد: بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران موجب شد که بخش ریالی نمایشگاه هم فعال شود که دارای استقلال بود و هرچقدر بتوان فرصت برگزاری چنین نمایشگاه هایی را فراهم کرد، استقلال بخش بین الملل از سایر بخش های نمایشگاه کتاب تهران بیشتر نمود می یابد.

وی همچنین گفت: هدف از برگزاری هفته کتاب ترویج کتابخوانی است و فرصتی است برای فعالیت و دوره هم جمع شدن گروه های مختلف مرجع در حوزه کتاب با هدف پایش این حوزه.

مدیرکل ارشاد استان تهران همچنین از برگزاری نشست هم‌اندیشی سه جانبه اتحادیه ناشران معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و بخش فرهنگی شهرداری تهران در شامگاه سه شنبه هفته جاری خبر داد و در این باره گفت: هدف ما از برگزاری این نشست این است که بتوانیم مدیران شهری را نیز در حوزه‌های نشر کتاب فعال کنیم و بکوشیم از امکاناتی که در اختیار شهرداری تهران است برای گسترش فعالیت‌های حوزه نشر استفاده کنیم.

در این مراسم همچنین محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اشاره به تغییراتی که در رویکرد دولت به عرصه نشر به وجود آمده است برگزاری هم اندیشی مشترک ناشران وزارت ارشاد و شهرداری تهران را گامی مثبت برای هم افزایی و تلاش حد و رفع مشکلات این حوزه ارزیابی کرد.