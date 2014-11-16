فصلنامه فرهنگی و پژوهشی "نامه فرهنگ آذربایجان شرقی" منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سفیدگر صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، فصلنامه فرهنگی و پژوهشی "نامه فرهنگ آذربایجان شرقی" را مربوط به ارگان تخصصی فرهنگ، ادب و هنر آذربایجان عنوان و تصریح کرد: این فصلنامه برای هم افزایی اندیشه‌ های راهبردی و ایفای نقش فرهنگ در توسعه همه جانبه منتشر می شود و علاوه بر آن شناخت و بررسی زمینه‌ های لازم برای توسعه فرهنگی استان و ارتقا موقعیت آن در برنامه‌ های توسعة ملی و ایجاد توانایی نظریه ‌پردازی در سطح منطقه ای و ملی از مهم ترین اهداف انتشار فصلنامه فرهنگی و پژوهشی "نامه فرهنگ آذربایجان شرقی" است.

مشاور فرهنگی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همچنین در ادامه برپا داشتن کانون واسطی بین اندیشمندان و اندیشه‌ سازان آذربایجان با نیازهای مبرم و ضروریات کلان و عاجل فرهنگی استان، تامین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و علاقمندان به مباحث تخصصی فرهنگ، ادب و هنر آذربایجان را از دیگر ضروریات انتشار این فصلنامه برشمرد.

سفیدگر اظهار داشت: ارتقاء توانمندي هاي كاربردي و تخصصي پژوهشگران، هنرمندان، نویسندگان، شاعران استان با انتشار مطالبی مبتنی بر پژوهش های علمی در حوزه های فرهنگ، ادب و هنر، اشاعه و گسترش عناصر مثبت فرهنگي آذربایجان، انتشار آموزه‌های دینی برای اصحاب فرهنگ و هنر در قالبی نو، انتشار نظریه‌ ها، راهکارها و روش ‌های جدید ارتقاء تولیدات فرهنگی، و تقويت و انسجام نظام فرهنگي منطقه از موضوعات مهمی هستند که تلاش می شود در انتشار این فصلنامه مورد توجه و بررسی قرار گیرند.