آموزش و پرورش زنجان رتبه اول ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به خود اختصاص داد

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه به مقوله فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان آموزش وپرورش مورد تاکید است.

وی اظهار داشت: اقتدار و عزت امروز نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون رشادت ها و دلاوری های شهیدان است و در این بین باید این فرهنگ در جامعه روز به روز تقویت شود.

رئیس اداره شاهد و ایثار گران سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: امروز که دشمن با جنگ نرم وارد عرصه شده و جوانان را مورد هجمه فرهنگی خود قرار داده فرهنگیان و سازمان آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی رسالت سنگینی بر دوش دارند تا بصیرت لازم را دربین دانش آموزان پر رنگ کنند.

میرزایی تاکید کرد: دانش آموزان باید از سطح مدارس با توطئه های دشمن آشنا شوند و در تمام مقتضیات زمانی برای مقابله دشمن آگاهی لازم را داشته باشند.

وی در ادامه گفت: این سازمان در طول سال برنامه های یادواره شهداء و دیدار با خانواده های معظم شهداء را در دستور کاری خود قرار داده است.

رئیس اداره شاهد و ایثار گران سازمان آموزش و پرورش استان زنجان از فعالیت ۲۳ آموزشگاه شاهد در استان زنجان خبر داد و گفت: در کلیه این مدارس برنامه های متنوع در حوزه فرهنگ و ایثار و شهادت برگزار می کنند.

میرزایی افزود: هدف از این برنامه ها انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای دفاع مقدس به دانش آموزان می باشد.