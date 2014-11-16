خیرین در ساخت 412 مدرسه در بوشهر مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: تاکنون کارهای خوبی در بخش نوسازی در سطح استان اتفاق افتاده و تحول خوبی ایجاد شده است که خیرین نقشی بسیار مهم و اساسی در این زمینه داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه ساخت فضاهای آموزشی در سرعت خوبی در دست اجرا است، افزود: خیرین نقش بسزایی در تامین فضای آموزشی مدارس استان داشته‌اند به طوری که تاکنون یک هزار و131 میلیارد ریال در سطح استان هزینه کرده‌اند.

مرادی بیان کرد: در مهرماه امسال نیز 108 کلاس درس در قالب 29 مدرسه توسط خیرین به بهره برداری رسید و دانش آموزان توانسته اند از این فضاها بهره مند شوند.

78 فضای آموزشی توسط خیران در دست ساخت است

وی با بیان اینکه در حال حاضر 78 فضای آموزشی توسط خیران در دست ساخت است، تصریح کرد: برای این امر مهم بیش از 162 میلیارد ریال سرمایه گذاری می‌شود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: عم اکنون 33 پروژه آموزشی در استان بوشهر نیمه تمام است.

وی اضافه کرد: به‌زودی عملیات اجرایی ساخت 11 طرح آموزشی با مشارکت خیرین در سطح استان آغاز می شود و خیران در این امر مهم، هفت میلیارد و 540 میلیون ریال سرمایه گذاری می کنند.