یک برد و دو شکست حاصل تلاش بانوان بسکتبالیست کرمانشاهی در مسابقات سوپر لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات سوپر لیگ بسکتبال بانوان از روز چهار شنبه ۲۱ آبان ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.

بانوان کرمانشاهی که در بازی های دور رفت به یک برد و سه شکست دست یافته بودند، در دور برگشت این رقابت ها میزبان حریفان خود بودند.

تیم کرمانشاه در اولین بازی دور برگشت خود به مصاف بال شیراز رفت و توانست با نتیجه ۵۸ - ۴۵ نماینده استان فارس را از پیش رو بردارد تا این تیم را در هر دو بازی رفت و برگشت شکست داده باشد.

نماینده کرمانشاه اما در بازی های دوم و سوم به ترتیب مغلوب گاز تهران و ذوب آهن اصفهان شد تا همانند بازی های دور رفت مقابل این دو تیم کاری از پیش نبرده و شکست را پذیرا شود.

تیم کرمانشاه در گروه الف مسابقات سوپر لیگ A، با تیم های آرات تهران، شرکت ملی گاز، ذوب آهن اصفهان، کیا گالری و بال شیراز هم گروه است.

تیم بسکتبال بانوان کرمانشاه در پایان مسابقات این دور، با ۱۲ امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی گروه اول قرار گرفت.

گفتنی است، این بازی ها در سالن تختی کرمانشاه به انجام رسید.