وقف در کشور طی 5 سال گذشته رشد 10 برابری داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی حاتمی با بیان اینکه موقوفات بر‌اساس نیازهای موجود وقف می‌شوند، گفت: مردم هر زمانی نیاز باشد در حوزه‌های اجتماعی و مذهبی، برای وقف در زمینه خدمات اجتماعی و درمانی ورود می‌کنند.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در استان قم همه بیمارستان‌ها وقفی هستند، تصریح کرد: بیش از 500 بیمارستان و مرکز درمانی در کشور وجود دارد که فقط در تهران، بیش از 60 درصد بیمارستان‌های مهم وقفی هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه احساس نیاز به موقوفات قرآنی باید در جامعه درک شود، تصریح کرد: اگر رسانه‌ها و فعالان قرآنی بتوانند این موضوع را در میان مردم ترویج بدهند، کار ارزنده‌ای است.

حجت الاسلام حاتمی با تأکید بر اینکه اگر موقوفات احیا شود، ثمرات آن می‌تواند در کشور و استان اثرگذار باشد، خاطرنشان کرد: اگر موقوفات یک استان احیا شود و همه مسئولان به دنبال این مسئله باشند، آن استان یک ریال، بودجه فرهنگی نیاز نخواهد داشت و همه فضای فرهنگی به بهترین نحو قابل اداره خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: در کشور رشد موقوفات جدید بسیار خوب بوده است و در آمار شش ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته، رشد 40 تا 50 درصدی وجود دارد.‌

وی با بیان اینکه در پنج تا شش سال گذشته وقف جدید بیش از 10 برابر افزایش داشته است گفت: مردم علاقه‌مند به وقف هستند اما باید شیوه‌ها را تغییر داد و امروزی کرد.

حجت الاسلام حاتمی در پایان سخنانش تأکید کرد: تعامل اوقاف با دولت برای احیای موقوفات خوب است و امیدواریم این تعامل بیشتر شود