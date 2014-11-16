رونمایی از واکسن پنتاوالان در برنامه ایمن سازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، با همت دولت و وزارت بهداشت، ورود واکسن جدید پنج گانه در برنامه ایمن سازی کشور به عنوان گامی دیگر از طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت می تواند با تعداد تزریق کمتر و پوشش ایمنی بر علیه بیماری های بیشتر ( پنج بیماری) را در برنامه واکسیناسیون روتین کودکان ایجاد نماید.

بر اساس این گزارش، ایمن‌سازی از طریق واکسیناسیون به عنوان یکی از موفق‌ترین و با صرفه‌ترین مداخله سلامتی است و واکسن پنج گانه جدید، سبب حفاظت کودکان علیه بیماریهای تهدیدکننده زندگی یعنی دیفتری ،سیاه سرفه ، کزاز، هپاتیت ب وهموفیلوس آنفلوانزا نوع ب می شود هرچند دیفتری، سیاه سرفه، کزاز(DTP) هپاتیت ب قبلا جزء برنامه جاری ایمن سازی کودکان بوده ولی هموفیلوس آنفلوانزا نوع ب (HIB) جزء پنجمی است که به این مجموعه اضافه و به این ترکیب واکسن پنتاوالان گویند.

باکتری هموفیلوس آنفلوانزا نوع ب سالیانه باعث عفونتهای شدید مننژیت میکروبی، عفونت های شدید ریه، عفونت های خونی ، عفونت های تنفسی ، التهاب گلو و انسداد مجاری هوایی و درنهایت بستری شدن کودکان دربیمارستان و یا مرگ خواهد شد هرچند آنتی بیوتیک برای درمان این بیماری استفاده می شود اما همیشه موثر نیست و با انجام بهترین مراقبتهای پزشکی نیز ، 3تا 5درصد بیماران مننژیتی می میرند.

از سویی دیگر، بعضی از انواع هموفیلوس آنفلوانزا به آنتی بیوتیک ها مقاوم شده اند ودرمان آنها خیلی سخت شده است بنابراین برای مقابله با انواع عفونتهای هموفیلوس آنفلوانزا فقط باید واکسیناسیون را انجام داد.

بر اساس این برنامه دریافت واکسن هپاتیت ب بدو تولد طبق برنامه قبلی ادامه خواهدداشت. همچنین زمان دریافت یادآور واکسن ثلاث در 18 ماهگی و 6 سالگی همانند برنامه سابق ادامه خواهد یافت و نیز یک نوبت واکسن تزریقی فلج اطفال نیز در سن 4 ماهگی از تابستان سال آینده به برنامه واکسیناسیون اضافه خواهد شد.

این مراسم با حضور مقامات ارشد نظام در روز سه شنبه 27 آبان ماه جاری بطور همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار خواهد شد.