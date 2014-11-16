آمازون به هلند رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، سایت اینترنتی فروش کتاب آمازون که به عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان شناخته می‌شود، سه فروشگاه در هلند راه اندازی کرد تا ورودش به این کشور را رسما اعلام کند.

کتابخوان الکترونیکی هلندی آمازون از روز 12 نوامبر رسما کارش را به زبان هلندی شروع کرد و 20 هزار عنوان کتاب هلندی را در کنار سه میلیون کتاب به زبان‌های دیگر، در اختیار مخطبان هلندی اش قرار داد.

آمازون با سه کتابخوان شامل کیندل، کیندل کاغذ سفید و کیندل مسافر با قیمت‌های 59 یورو، 129 یورو و 189 یورو در این کشور حضور یافته است.

همزمان با این ورود دسترسی به همه امکانات آمازون به زبان هلندی فراهم شده است.

برخلاف دیگر کشورهایی که آمازون در آنها فعالیت می‌کند، این کمپانی حق قیمت‌گذاری بر کتاب‌های هلندی را ندارد و به گفته یوریت وندر مولن مدیر آمازون در هلند، تعیین قیمت کتاب‌های هلندی با نویسندگان و ناشران این کشور است.

هلند خود دارای یک شبکه فروش اینترنتی کتاب الکترونیک است که با نام بول.کام فعالیت می‌کند و 60 درصد بازار فروش کتاب الکترونیک را در اختیار دارد.

کتابخوان «کوبو» نیز در این کشور فعال است و بیش از 30 هزار عنوان کتاب هلندی را در کنار دو میلیون کتاب بین المللی در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. گوگل و اپل نیز با کتاب‌های الکترونیک خود در بازار هلند حضور دارند.

آمازون در بهار امسال به حضورش در روسیه جامه عمل پوشاند و اولین دفترش را در روسیه افتتاح کرد.

مراجعه به سایت آمازون در اروپا نشان می دهد که این کمپانی بزرگ اکنون در بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، آلمان و ایتالیا فعال است و از طریق آنها با سایت های محلی کشورهای دیگر ارتباط برقرار می کند.

آمازون اوایل سال نیز در برزیل وارد تجارت کالاهای غیرفیزیکی خود شد و کتاب‌ها وسرویس های کیندل آن در این کشور با بازخورد مناسبی روبه رو شدند.