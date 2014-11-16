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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

نصیری:

توسعه گیاهان بومی اردبیل در مرکز رشد دنبال می شود/ارائه تسهیلات قرض الحسنه

توسعه گیاهان بومی اردبیل در مرکز رشد دنبال می شود/ارائه تسهیلات قرض الحسنه

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل گفت: توسعه گیاهان بومی استان در مرکز رشد فن آوری فرآورده های گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رامز نصیری صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از این مرکز تصریح کرد: در حال حاضر برای شش شرکت در ۱۶۰ متر مربع فضای سازی شده است و شرکت هایی که بتوانند طرح توجیه دار ارائه دهند پذیرش می شوند.

وی با یادآوری ارائه پیشنهاد از سوی هشت شرکت، اضافه کرد: از این تعداد که اغلب شرکت های خود استان بودند طرح های توجیه دار پذیرفته شده است و تمامی تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی موجود در اختیار گروه ها قرار گرفته است.

به گفته نصیری توسعه گیاهان بومی به ویژه گیاهان دارویی در این مرکز مورد توجه است و در مرحله عصاره گیری و نه کاشت و برداشت شرکت ها فعالیت می کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان در خصوص کاشت گیاهان غیر بومی از جمله زعفران و پسته در استان اضافه کرد: در مرحله کاشت شرکت ها ورود ندارند اما این دو محصول به دلیل ارزش افزوده بالا جذابیت دارد.

وی تاکید کرد: جهاد دانشگاهی این امکان را دارد که نحوه کاشت و توسعه گیاهان غیر بومی استان را نیز مطالعه کرده و در اختیار دستگاه های متولی قرار دهد.

وی در ادامه با تاکید به حمایت ویژه از مرکز رشد فن‌آوری اضافه کرد: فضاهای آزمایشگاهی دراختیار شرکت ها قرار داده شده و با کتابخانه عمومی استان جهت عضویت رایگاه اعضا توافق شده است.

نصیری با اذعان به اینکه عمده مشکل شرکت ها بازاریابی و فروش بود، اضافه کرد: در نظر داریم خوشه مشاوره بازاریابی را در مرکز رشد فعال کنیم.

وی افزود: علاوه بر این طبق توافق صورت گرفته با بانک قرض الحسنه مهر ایران قرار است جهاد دانشگاهی سپرده گذاری کرده و دو برابر مبلغ سپرده تسهیلات چهار درصدی به شرکت ها ارائه شود.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان معقتد است ارائه تسهیلات بلاعوض خروجی مطلوب نداشته و شرکت ها را تنبل و مستهلک می کند و بر همین اساس در نظر داریم تسهیلات با همکاری بانک ها پیشنهاد کنیم.

نصیری با تاکید به قابلیت های این مرکز اضافه کرد: شرکت ها در قالب این مرکز به سادگی می توانند پروژه های تحقیقاتی خود را پیش برده و در عرضه محصول به بازار نیز راحت تر عمل کنند.

کد مطلب 2421963
محمد میرزایی ناطق

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