توسعه گیاهان بومی اردبیل در مرکز رشد دنبال می شود/ارائه تسهیلات قرض الحسنه

به گزارش خبرنگار مهر، رامز نصیری صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از این مرکز تصریح کرد: در حال حاضر برای شش شرکت در ۱۶۰ متر مربع فضای سازی شده است و شرکت هایی که بتوانند طرح توجیه دار ارائه دهند پذیرش می شوند.

وی با یادآوری ارائه پیشنهاد از سوی هشت شرکت، اضافه کرد: از این تعداد که اغلب شرکت های خود استان بودند طرح های توجیه دار پذیرفته شده است و تمامی تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی موجود در اختیار گروه ها قرار گرفته است.

به گفته نصیری توسعه گیاهان بومی به ویژه گیاهان دارویی در این مرکز مورد توجه است و در مرحله عصاره گیری و نه کاشت و برداشت شرکت ها فعالیت می کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان در خصوص کاشت گیاهان غیر بومی از جمله زعفران و پسته در استان اضافه کرد: در مرحله کاشت شرکت ها ورود ندارند اما این دو محصول به دلیل ارزش افزوده بالا جذابیت دارد.

وی تاکید کرد: جهاد دانشگاهی این امکان را دارد که نحوه کاشت و توسعه گیاهان غیر بومی استان را نیز مطالعه کرده و در اختیار دستگاه های متولی قرار دهد.

وی در ادامه با تاکید به حمایت ویژه از مرکز رشد فن‌آوری اضافه کرد: فضاهای آزمایشگاهی دراختیار شرکت ها قرار داده شده و با کتابخانه عمومی استان جهت عضویت رایگاه اعضا توافق شده است.

نصیری با اذعان به اینکه عمده مشکل شرکت ها بازاریابی و فروش بود، اضافه کرد: در نظر داریم خوشه مشاوره بازاریابی را در مرکز رشد فعال کنیم.

وی افزود: علاوه بر این طبق توافق صورت گرفته با بانک قرض الحسنه مهر ایران قرار است جهاد دانشگاهی سپرده گذاری کرده و دو برابر مبلغ سپرده تسهیلات چهار درصدی به شرکت ها ارائه شود.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان معقتد است ارائه تسهیلات بلاعوض خروجی مطلوب نداشته و شرکت ها را تنبل و مستهلک می کند و بر همین اساس در نظر داریم تسهیلات با همکاری بانک ها پیشنهاد کنیم.

نصیری با تاکید به قابلیت های این مرکز اضافه کرد: شرکت ها در قالب این مرکز به سادگی می توانند پروژه های تحقیقاتی خود را پیش برده و در عرضه محصول به بازار نیز راحت تر عمل کنند.