افتتاح اتاق همکاری دانشگاه علامه و سازمان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون هاشمی در مراسم انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه علامه طباطبائی از تدوین سند جامع راهبردی این سازمان توسط خبرگان خبر داد و گفت: یکی از استراتژی‌های بهزیستی در این سند افزایش ارتباط با شرکاء بوده است.

رئیس سازمان بهزیستی، افزود: در حال حاضر 150 عنوان فعالیت را در حوزه‌های مداخلات اجتماعی، توانبخشی، پیشگیری و سلامت اجتماعی مدیریت می‌کنیم که تمام آنها مربوط به تلاش متخصصان این دانشگاه است.

وی با بیان اینکه مرکز آینده‌پژوهی سازمان بهزیستی کشور نیاز به کمک فکری نیروهای دانشگاهی است، گفت: دانشگاه علامه یکی از بهترین دانشگاه‌هایی است که می‌تواند نیازها و مشکلات بهزیستی را برطرف کند؛ چراکه تمام افراد باتدبیر در این دانشگاه حضور دارند.

هاشمی با آرزوی آنکه اتاق همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و سازمان بهزیستی کشور منشأ اثر باشد، تصریح کرد: نیروهای متخصص سازمان بهزیستی کشور هم می‌توانند در حوزه آموزش مهارت‌های زندگی به دانشجویان منشأ اثر باشند.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه در زمینه حمایت از دانشجویان در حوزه‌های گوناگون نظیر کمک به دانشجویان بی‌بضاعت، تأمین جهیزیه و وام‌های ازدواج دریغ نخواهیم کرد، گفت: مددکاران بهزیستی از فردا در اتاق همکاری مستقر خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه 3 تا 5 درصد بودجه این سازمان به منابع پژوهشی اختصاص دارد، اظهار کرد: این بودجه باید به شیوه مؤثری هزینه شود تا به اصلاح روند خدمات اجتماعی بهزیستی کمک کند؛ لذا متخصصان دانشگاهی باید با مطالعه جامعه هدف، فرآیندهای ارائه خدمات اجتماعی از سوی این سازمان را اصلاح کنند.

هاشمی در پایان با تأکید بر اینکه بهزیستی به کمک دانشگاهیان نیازمند است، یادآور شد: از شما می‌خواهیم علم ما را افزایش دهید تا ما بتوانیم ارتباط خود را با مردم افزایش داده و در محیط‌های گوناگون حضور یابیم.