انسان مؤمن باید بصير باشد/ سرمایه الهی وجود خود را حفظ کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در ادامه سلسه جلسات درس اخلاق خود که به روال پنجشنه ها در نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، مطالبی بیان فرمودند که متن آن در پی می آید.

ایشان گفتند: حالا که ممکن است دشمن از هر طرف به سراغ بیاید ما نیز بايد جامع باشيم، وقتي انسان جامع است که متذکر باشد، گاهی شیطان مانند یک حرامی که احرام بر تن کرده است دور کعبه دل انسان طواف می کند و منتظر فرصتی است تا این در گشوده شود و او بتواند وارد حریم دل شود لذا باید همیشه هوشیار و مراقب حریم دل خود باشیم.

ایشان با بیان این مطلب که باید سرمایه الهی وجود خود را حفظ کنیم بیان داشتند: به ما فرمودند ذات اقدس الهی به شما سرمايه‌ای داد که بعضیها آن سرمايه را حفظ می کنند و افزوده می کنند و بعضی ها آن سرمايه را گم کردند مثلا فرمودند شما بايد با تلاش و کوشش، در حوزه ها و دانشگاه ها علم کسب کنید، تلاش کنيد به مراکز علمی، حوزوی و دانشگاهی برويد و اين علوم را ياد بگيريد اما در عین حال فرمود به شما حکمت نیز عطا کردیم و آن حکمت را فرمود من در درون شما نهادينه کردم و شما را حکيمانه به دنيا آوردم لذا از وجود مبارک پيامبر(ص) رسيده است «الحکمة ضالة المؤمن» ; يعني حکمت، گمشده مومن است.

ایشان خاطرنشان کردند: اين‌چنين نيست که اگر کسی در اتاق مطالعه‌اش مشغول تفسير، فقه، فلسفه و کلام و اينهاست از گزند شيطنت شيطان مصون باشد او هم موظف است که خود را مواظبت کند اينکه گفتند «بسم الله» بگوئيد، رو به قبله بنشينيد، با قصد قربت مطالعه کنيد براي همين است که انسان در مطالعات تحقيقي فريب نخورد در مسئله عمل هم همين‌طور است.

آیت الله العظمی جوادی آملی در جمع بندی فرمایشات خود تاکید داشتند: پس معلوم می شود ما سرمايه‌ای داريم که نبايد بگذاريم گم شود و اگر گم شد بايد به سراغش برويم و آن را پيدا کنيم و اين بايد همه جوانب ما را احاطه کند وقتی همه جوانب ما را احاطه کرد آن وقت شيطان از هر طرف بخواهد بيايد فرمود: ﴿تَذَکرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ نمیگذاريم که در حريم کعبه دل يک حرامي احرام ببندد و قصد طواف داشته باشد. بهترين راهش هم همين است که ما آن گم‌شده اصلي‌مان را پيدا کنيم يک و هميشه مواظب باشيم هر پيشنهادی به ما دادند فوراً قبول نکنيم، فکر کنيم، مطالعه کنيم، هر قولی را هم که انسان در کتاب خواند فوراً قبول نکند.