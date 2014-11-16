کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از سفر یک هیئت عراقی به دعوت اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این هیئت فردا وارد کرمانشاه شده و به مدت چهار روز تا روز پنج‌شنبه در کرمانشاه حضور خواهند داشت.

کاشفی، هدف از این سفر را تحکیم روابط و افزایش سطح مبادلات تجاری و هم‌چنین افزایش سطح فعالیت‌های تجاری مرز سومار عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: این هیئت که متشکل از 20 نفر است از دیالی عراق به کرمانشاه سفر کرده و در مدت حضور خود در استان از واحدهای تولیدی و صنعتی استان بازدید می‌کنند.

وی افزود: همچنین هیئت مذکور در مدت حضور خود در استان با استاندار، مسئولان، تجار و بازرگانان دیدارهای را خواهند داشت و رایزنی‌های نیز صورت می‌گیرد.

کاشفی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی طی این مدت در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: اعضای هیئت تجاری مذکور نیز در این نشست‌ها شرکت می‌کنند.