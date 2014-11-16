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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶

کاشفی به مهر خبر داد:

هیئت تجاری 20 نفره از دیالی عراق به کرمانشاه سفر می‌کنند/ افزایش سطح مبادلات مرز سومار

هیئت تجاری 20 نفره از دیالی عراق به کرمانشاه سفر می‌کنند/ افزایش سطح مبادلات مرز سومار

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه از سفر یک هیئت 20 نفره عراقی به دعوت اتاق بازرگانی به کرمانشاه خبرداد و گفت: هدف از این سفر افزایش سطح فعالیت مرز سومار است.

 کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر،  از سفر یک هیئت عراقی به دعوت اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این هیئت فردا وارد کرمانشاه شده و به مدت چهار روز تا روز پنج‌شنبه در کرمانشاه حضور خواهند داشت.

کاشفی، هدف از این سفر را تحکیم روابط و افزایش سطح مبادلات تجاری و هم‌چنین افزایش سطح فعالیت‌های تجاری مرز سومار عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: این هیئت که متشکل از 20 نفر است از دیالی عراق به کرمانشاه سفر کرده و در مدت حضور خود در استان از واحدهای تولیدی و صنعتی استان بازدید می‌کنند.

وی افزود: همچنین هیئت مذکور در مدت حضور خود در استان با استاندار، مسئولان، تجار و بازرگانان دیدارهای را خواهند داشت و رایزنی‌های نیز صورت می‌گیرد.

کاشفی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی طی این مدت در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: اعضای هیئت تجاری مذکور نیز در این نشست‌ها شرکت می‌کنند.

کد مطلب 2421967

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