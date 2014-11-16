به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کریم پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از ورود ۶۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی تا پایان سال به داخل استان خبر داد و گفت: این مبلغ رقم بی‌سابقه‌ای است و بین تمام بیمارستان‌های استانی برای تجهیز و رسیدن به استانداردهای مورد نیاز تقسیم می‌شود.

کمبود بیمارستان‌ها مرتفع می‌شود

وی تصریح کرد: هم‌اکنون بیمارستان‌های استان از نظر سطح امکانات در وضعیت مطلوبی نبوده و با کمبودهایی روبرو هستیم که با ورود این مبلغ به استان این مشکلات مرتفع خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه این مبلغ برای خرید تجهیزاتی نظیر دستگاه‌های مورد نیاز اتاق عمل، رادیوتراپی، سونوگرافی و... در نظر گرفته شده است گفت: مبالغی که به بیمارستان‌ها پرداخت خواهد شد تنها برای رفع نیازهای اصلی و رسیدن به استانداردهای مورد نیاز خواهد بود و بش از مورد نیاز پرداخت نمی‌شود.

وی از ورود چند دستگاه آمبولانس جدید نیز به استان خبر داد.

کریم با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در سه‌گام گفت: هم‌اکنون در مرحله اجرای گام سوم این طرح قرار داریم و در مراحل اول و دوم خوشبختانه رضایتمندی مردم را به دنبال داشته است.

وی کاهش پرداختی مردم را یکی از مهمترین عوامل این رضایتمندی عنوان کرد.

زیرمیزی چهره نازیبای جامعه پزشکی

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه گرفتن زیرمیزی چهره‌ای نازیبا به جامعه پزشکی داده بود گفت: گام سوم طرح تحول سلامت برای حذف هرگونه خدمات نامناسب از سیستم بوده که نیازمند انرژی زیادی بود.

کرمانشاه در سامانه ۱۶۹۰ کمترین تخلف پزشکی را داشت

کریم از همکاری وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌ای و نظام پزشکی برای رفع معضل زیرمیزی خبرداد و گفت: خوشبختانه گام سوم طرح تحول سلامت در استان کرمانشاه حتی پیش از موعد اجرای آن(۱۵ ابان) به مرحله اجرا درآمد و البته استان کرمانشاه کم‌ترین شکایات را نیز در سامانه ۱۶۹۰ به ثبت رسانده است.

وی اصلاح تعرفه‌های پزشکی متناسب با نوع خدمات را یکی از مهمترین و موثرترین عوامل در کاهش پدیده زیرمیزی عنوان کرد و گفت: این اقدام شکایات پزشکی را به حداقل رسانده است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان کرمانشاه افزود: هم‌اکنون این طرح اجرا شده و به زودی تکمیل خواهد شد.

دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه از جایگاه واقعی‌اش عقب مانده است

کریم در بخش دیگر با بیان اینکه دانشگاه علوم‌پزشکی مقداری از جایگاه واقعی‌اش عقب مانده است گفت: علی‌رغم اینکه ما جزو دانشگاه‌های تیپ یک هستیم در بین دانشگاه‌های هم رده مقداری عقب بوده و یک فاصله تارخی با آنها داریم که باید این فاصله حذف شود.

وی خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت تاکید دارند که کرمانشاه قطب پزشکی، آموزشی و درمانی در منطقه غرب باشد و این مستلزم یک سری زیرساخت‌هاست.

کریم، ارتقا سطح رشته‌ها و هم‌چنین امکانات را از جمله زیرساخت‌های قطبیت برشمرد گفت: هم‌اکنون امکانات لازم برای این قطبیت وجود ندارد و ما قادر به توسعه رشته‌ها نیستیم و در یک حدی متوقف شده است.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان کرمانشاه از تلاش برای ارتقا سطح رشته‌های این دانشگاه از فوق دیپلم و لیسانس به فوق لیسانس و دکتری خبر داد و گفت: با این اتفاق سطح علمی استان و سپس سطح پژوهشی و تحقیقی آن ارتقا خواهد یافت.

وی یکی از مشکلات مهم در این زمینه را نبود فضای کافی برای توسعه برشمرد.

پردیس دانشگاه علوم‌پزشکی در دست پی‌گیری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رد خصوص احداث پردیس این دانشگاه گفت: این پردیس سال‌ها پیش باید به بهره‌برداری می‌رسید اما تاکنون قدمی برای آن برداشته نشده است، اما ما مصمم به اجرای آن به بهترین نحو بوده و مقدمات آن فراهم شده است.

وی از اجرای این طرح در سال جاری و با حمایت مسئولان از جمله معاونت راهبردی، استاندار و... خبرداد و گفت: این طرح با سه دانشکده دندانپزشکی، پیراپزشکی و مامایی آغاز خواهد شد و سعی ما این است که دانشکده دندانپزشکی تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی یکی از بحران‌های استان را نبود دانشگاه دندانپزشکی مناسب عنوان و تصریح کرد: ما دانشجویان مستعد و در رده‌های بالایی در این زمینه داریم و از اساتید بسیار خوبی نیز بهره‌مندیم اما از یک دانشکده دندانپزشکی مناسب محروم هستیم که سعی داریم تا سال آینده به بهره برداری برسد.

به پزشکان مجوز مطب در پارکینگ شهرداری را نمی‌دهیم

کریم در بخش دیگر از عدم ارائه مجوز به پزشکان در محدود پارکینگ شهرداری کرمانشاه خبرداد و گفت: علاوه بر این محدوده ما سعی داریم آن را گسترش داده و در نقط دیگری نیز این مجوزها را ندهیم زیرا ممکن است در صورت ممانعت از احداث مطب در این نقاط، تجمع پزشکان در نقطه دیگری هم صورت گیرد.

وی گفت: سعی ما از این اقدام گسترش متخصصان در تمام نقاط شهر برای تسهیل دسترسی عموم به آنان است.

کلینیک‌های بیمارستانی فعال می‌شوند

وی از احداث کلینیک‌های بیمارستانی و فعال کردن آنها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح همه پزشکان متخصص از کلینیک‌های سطح شهر جمع آوری شده و در کلینیک بیمارستان خود مستقر می‌شوند.

وی از احداث کلینیک‌های جدید در استان خبر داد و گفت: این کلینک‌ها بیمارستانی در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت و تعرفه ها در آنها دولتی است.

کریم از احداث کلینیک‌های مقابل بیمارستان امام رضا(ع)، امام خمینی(ره)، بیمارستان امام علی(ع) و... خبر داد.

وی اجرای این طرح را ساماندهی بیشتر و بهتر خدمات پزشکی به بیماران دانست و تصریح کرد: هم‌چنین با اجرای آن کلینیک‌های نامناسب نیز جمع‌آوری می‌شوند و انتظار ما این است که در سال آینده دیگر کلینیک مهدیه وجود نداشته و به صاحب قبلیش یعنی اوقاف بازگردانده شود.

شهرک سلامت در دست مطالعه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از انجام مطالعات شهرک سلامت خبرداد و گفت: مطالعات داخلی شهرک انجام شده و مطالعات خارجی آن در دست انجام است که امیدواریم پس از نهایی شدن وارد فاز بعدی یعنی اجرا شویم.