به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تیمورزاده دبیر ستاد بیست و دومین هفته کتاب انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان اعلام کرد: انتشارات سیمای فرهنگ، شورا، مبتکران، سازوکار، خانه آفتاب و ذکر که از اعضای با سابقه انجمن فرهنگی و تولید کننده کتاب کودک و نوجوان هستند قرار است به مناسبت بیست و دومین دوره هفته کتاب، کتاب های تازه انتشار یافته خود را رونمایی کنند.

یک‌شنبه 25 آبان انتشارات سیمای فرهنگ کتاب‏‌های «به بزرگ‌ترها بگویم یانه» نگارش و تنظیم علی رضوی، ت «غذیه برای نوزادان و کودکان» ترجمه زهره پور احمد، محمد طاهری و ...، والدین هلی کوپتری ترجمه مریم کیانفر، دوشنبه 26 آبان انتشارات شورا و انتشارات مبتکران، کتاب‌های «راهنمای والدین فارسی اول ابتدایی» نوشته مهدخت صفاری، «راهنمای والدین فارسی دوم ابتدایی» فروغی و فاطمه تاجیک رونمایی می‌شودند.

مراسم رونمایی از «راهنمای والدین فارسی سوم ابتدایی» نوشته اقدس سلطانی و فروغی، «راهنمای والدین علوم اول ابتدایی» نوشته راحله پناه پور و ماهرخ محبتی، «راهنمای والدین علوم دوم ابتدایی» نوشته فاطمه تاجیک و فروغی، «راهنمای والدین علوم سوم ابتدایی» نوشته فاطمه تاجیک و فروغی، دوشنبه 26 آبان ماه و برگزار می‌شود.

سه شنبه 27 آبان انتشارات خانه آفتاب و انتشارات سازوکار مجموعه کتاب‌های «ببینو 1 و 2» و چهارشنبه 28 آبان انتشارات ذکر کتاب‌های د «فترچه خاطرات یک کلاغ و پسرک فضایی» نوشته مژگان شیخی رونمایی می‌شوند.

مراسم رونمایی در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی واقع در خیابان کریمخان زند خیابان حافظ کوچه هورچهر پلاک 13 طبقه همکف در روزهای یاد شده از ساعت 16 تا 18 با حضور نویسندگان، تصویرگران، ناشران و علاقمندان برگزار خواهد شد.

اعضای انجمن فرهنگی با پیام «با کودکان و کتاب مهربان باشیم» فعالیت خود در هفته کتاب را آغاز کرده و چشم انتظار حضور و همراهی همگان هستند.