برپایی نمایشگاه سنگ های قیمتی و نگارینه های خط در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران صبح یکشنبه در بازدید از موزه سنگ های قیمتی در عمارت کلبادی ساری از برپایی نمایشگاه های هنری در موزه های مازندران خبر داد.

مهران حسنی گفت: در حال حاضر نمایشگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در موزه مردم شناسی ساری(عمارت کلبادی) تا ۱۴ آذر ماه و نمایشگاه نگارینه های خط با عنوان شبانه های زرین چهار برگزیده ای از آثار عباس رحیمی در موزه تاریخ شهر بابل تا ۲۹ آبان ماه در کنار دیگر آثار موزه ای نگهداری شده در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

وی افزود: امکان برگزاری این گونه فعالیت های هنری در حاشیه موزه های تحت نظارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در سراسر استان وجود دارد.

حسنی از لغو مجوز دفتر خدماتی شکوه پرواز طبرستان خبر داد و گفت: با توجه به رای صادره کمیته فنی نظارت بر دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مازندران در تاریخ 14 مهرماه امسال پروانه بهره برداری دفتر مذکور از درجه اعتبار ساقط و لغو مجوز شده است و دفتر مذکور اجازه هیچ گونه فعالیت گردشگری ندارد.