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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

یاغموری:

بارندگی ها در زنجان از امشب آغاز می شود

بارندگی ها در زنجان از امشب آغاز می شود

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: از امروز بعد از ظهر با ورود سامانه بارشی به استان زنجان بارش باران از امشب در زنجان شروع می شود.

احد یاغموری درگفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان در ۲۴ ساعت آینده اشاره کرد و افزود: از امروز بعد از ظهر افزایش ابر را خواهیم داشت و بارش باران شروع  می شود و تا روز سه شنبه صبح ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: از بعد از ظهر سه شنبه سامانه بارشی از استان زنجان خارج خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای زنجان از امروز بعد از ظهر تا روز سه شنبه سه الی ۵ درجه سانتیگراد سرد خواهد شد.

یاغموری به گرم ترین و سردترین مناطق استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت:در این میان شهرستان آببر با ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین و خرمدره با دو درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مناطق استان بود.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و یادآور شد: دمای زنجان در حال حاضر ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به دیروز دو درجه سانتیگراد گرم تر شده است.

کد مطلب 2421973

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