بارندگی ها در زنجان از امشب آغاز می شود

احد یاغموری درگفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان در ۲۴ ساعت آینده اشاره کرد و افزود: از امروز بعد از ظهر افزایش ابر را خواهیم داشت و بارش باران شروع می شود و تا روز سه شنبه صبح ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: از بعد از ظهر سه شنبه سامانه بارشی از استان زنجان خارج خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای زنجان از امروز بعد از ظهر تا روز سه شنبه سه الی ۵ درجه سانتیگراد سرد خواهد شد.

یاغموری به گرم ترین و سردترین مناطق استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت:در این میان شهرستان آببر با ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین و خرمدره با دو درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مناطق استان بود.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و یادآور شد: دمای زنجان در حال حاضر ۱۰ درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به دیروز دو درجه سانتیگراد گرم تر شده است.