كليد شهر در دست شورا و شهردار باشد/ لايحه انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف منتفی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه اين هفته صحن شوراي اسلامي شهر همدان با حضور امير خجسته نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي پيرامون مشكلات شورا و شهرداري برگزار شد.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شورای اسلامی در اين جلسه به ارزيابي‌هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در كشور پرداخت و گفت: شوراي اسلامي شهر همدان در اين ارزيابي‌هاي صورت گرفته شورايي اثرگذار شناخته شده است.

امير خجسته وجود تخصص‌هاي مختلف در شوراي اسلامي شهر همدان را سرمايه ارزشمندي براي شهر و استان برشمرد و اضافه كرد: اعتقاد ما بر خرد جمعي است و شوراها بايد قدرت بگيرند.

خجسته با اشاره به لايحه انتخاب شهردار توسط مردم يا هیئت حل اختلاف اظهار كرد: در حال حاضر قدرت شوراها با انتخاب شهردار است و با گرفتن اين قدرت، حذف جايگاه شوراهاست.

وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص جايگاه شوراهاي اسلامي شهر و روستا افزود: شوراها ريشه قرآني داشته و طبق تأكيدات معظم‌له به معناي واقعي مردم‌سالاري ديني هستند.

رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با تأكيد بر اينكه بايد شوراها را قدرتمند كرد، افزود: با توجه به اينكه شوراهاي شهر و روستا به عنوان پارلمان‌هاي محلي هستند چگونه مي‌توان اين قدرت را از آنها گرفت؟

نبايد به دليل وجود مشكلاتي قدرت شوراها را حذف كرد

امير خجسته با بيان اينكه نبايد به دليل وجود مشكلاتي قدرت شوراها را حذف كرد، اظهار كرد: با توجه به اينكه اعضاي شورا نمايندگان مردم هستند بر اين اساس انتخاب شهردار توسط آنها در اصل توسط خود مردم است كه صورت مي‌پذيرد.

خجسته با اشاره به پيگيري كميسيون شوراها در خصوص لايحه انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف يادآور شد: اين لايحه تقريباً منتفي شده است.

وي از اعلام طرح پيشين هادي مديريت يكپارچه شهري به وزير كشور خبر داد و گفت: مديريت يكپارچه شهري تنها راه نجات شهرها از مشكلات كنوني است كه در حال حاضر طرح توسط وزارت كشور به دولت واگذار شده است و ما نيز با جديت پيگير موضوع هستيم.

خجسته فرهنگ‌سازي در زمينه مديريت واحد شهري را ضروري دانست و اظهار كرد: امضاي مجمع نمايندگان استان همدان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعداد اعضاي شوراها بود نه انتخاب شهردار.

وي با تأكيد بر اينكه تمامي مديران شهري بايد زيرنظر شوراي اسلامي شهر فعاليت داشته باشند، افزود: سياست مجلس بر اين است تا آنچه در مجلس حاكم است در شوراهاي شهر و روستا هم حاكم باشد.

نماينده مردم همدان و فامنين در خانه ملت عدم امنيت و ثبات شهردار را از جمله نگراني‌ها دانست و گفت: براي حل اين مشكل قرار است قانون استيضاح شهردار اصلاح شده و روالي كه براي استيضاح وزرا در مجلس صورت مي‌پذيرد براي شهرداران نيز لحاظ شود.

امير خجسته گفت: تشكيل هيأت استيضاح شهردار يكي از پيشنهادات نمايندگان براي حل اين مشكل است.

خجسته از پيشنهاد تشكيل هيأت نظارت بر عملكرد شوراها توسط نمايندگان مجلس خبر داد و يادآور شد: در حال حاضر هيأت نظارت تنها بر رفتار اداري شوراها نظارت دارد اما اين پيشنهاد براي عملكرد شوراهاست.

وي با تأكيد بر اينكه كليد شهر بايد در دست شورا و شهرداري باشد، گفت: تحقيق و تفحص نيز حقي است كه بايد به شوراهاي اسلامي داده شود.

اين نماينده مجلس با انتقاد از ارتباط كم مجمع نمايندگان استان با شوراها اضافه كرد: باید جلسات مستمري براي توسعه و آباداني شهر و استان بين نمايندگان مجلس و شوراها تشكيل شود.

خجسته با بيان اينكه مجمع نمايندگان استان همدان جايگاه‌هاي خوبي در مجلس دارند، افزود: بايد از اين فرصت استفاده كرده و با اتحاد و همدلي تحول بزرگي در شهر و استان ايجاد كرد.

ساختمان ادارات داخل شهر امنيت مردم را سلب كرده‌اند

خجسته با انتقاد از وجود و يا احداث ساختمان‌هاي اداري در سطح شهر در اين خصوص اظهار كرد: ساختمان ادارات داخل شهر امنيت مردم را سلب كرده‌اند و همدان نيازمند ايجاد سايت اداري است.

وي با بيان اينكه ادارات نبايد منافع مردم را ناديده بگيرند، افزود: مردم منتظر كارهاي بزرگ از نمايندگان مجلس و شوراي شهر و روستا هستند و بايد انتظارات آنها را پاسخ گفت.