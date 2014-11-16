تیم ملی سنگ نوردی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی سنگ نوردی ایران متشکل از رضا علی‌پور، فرشاد یگانه و حمید رضاتوزنده جانی در مسابقات سرعتی تیمی در بازی‌های ساحلی پوکت در اولین گام مقابل تیم کره‌جنوبی قرار گرفت و موفق شد از سد این تیم عبور کند.

در مرحله دوم تیم ملی سنگ نوردی مقابل اندونزی قرار گرفت که به دلیل جدا شدن پای رضا علیپور از دیواره و قطع زمان سنج الکترونیکی، سنگ نوردان نتوانستند مسابقه را ادامه داده و از دور رقابتها حذف شدند.

چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی از 23 آبان‌ماه تا 4 آذر در پوکت تایلند برگزار می‌شود. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 18 رشته شرکت کرده است.