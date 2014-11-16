ناوهای ایرانی کتاب هدیه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حسین آزاد پیش ازظهر یکشنبه در مراسم اهدای کتاب به ناو گروهای ارتش جمهوی اسلامی در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس گفت: شروع هفته کتاب و کتابخوانی در ناوگروه دریایی نشانگر بصیریت و دانایی است که امروز در عرصه دریا فرصت مناسبی برای گسترش کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

فرمانده منطقه یکم دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز شاهد اهدا کتاب بر روی ناو لاوان و ناوگروه دریایی از طرف اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوده ایم که امیدواریم بتوانیم قدم های مثبت و تاثیرگذارتری را در این راه برداریم.

آزاد خاطر نشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مطالعه مفید نیروهای مسلح و دریایی حرف اول را در کتاب و کتابخوانی بزند و پرچمدار فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی باشد.

محسن زینلی تختی گفت: بر اساس تفاهم نامه همکاری منعقده بین معاونت فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و اداره کل کتابخانه های عمومی در بیست و دومین دوره هفته کتاب بر روی ناو لاوان با حضور امیر دریادار حسین آزاد کتاب اهدا شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان افزود: کتابخانه های عمومی با تدوین برنامه‏های فرهنگی موثر و کارآمد در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاثیر بسزایی بین عموم مردم جامعه خواهد گذاشت.

زینلی تختی با ارائه گزارشی از میزان استقبال از کتابخانه های عمومی استان گفت: هم اکنون در استان هرمزگان 61 باب کتابخانه عمومی وجود دارد که پذیرای علاقمندان کتاب و کتابخوانی است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان بیان کرد: در راستای انعقاد تفاهم نامه و در زمینه گسترش فرهنگ کتابخوانی کتابخانه عمومی مطهری(ره) در شهرک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی افتتاح شده است که اولین قدم اهدا کتاب به ناوگروه نیروی دریایی در اولین روز از هفته کتاب بوده و از این پس برای هر ناوگروه اعزامی اهدا کتاب خواهیم داشت.