نیاز 2800 طرح نیمه تمام به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی امروز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، گفت: بعد از انقلاب، پنج برنامه توسعه‌ای در کشور اجرا شده است که به جز برنامه سوم، در سایر برنامه‌ها به اهداف نرسیده‌ایم، ضمن اینکه سایر کشورهای اطراف ایران اگرچه سابقه کمتری در برنامه توسعه دارند، ولی توفیق بیشتری نسبت به ایران داشته است؛ بنابراین مشکل در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: اگر قرار باشد گذشته تکرار نشود، باید قبول کرد که نیازمند اصلاح در برنامه‌های توسعه‌ای هستیم و آنچه به عنوان مشکلات محسوس در برنامه‌های اخیر به چشم می‌خورد، عدم اهتمام دولت به اجرای برنامه بوده است؛ اگرچه ممکن است برنامه‌های خوبی هم تدوین شده باشد.

وی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه باید به مسائل مذکور توجه کرد که آیا این برنامه در اجرا می‌‌تواند درست باشد یا اینکه دولت اهتمام ویژه به اجرای آن دارد؟ البته مشکل دیگر، عدم تامین منابع مورد نیاز برای تحقق این برنامه‌ها بوده و برنامه‌ها با بودجه تطبیق لازم را نداشته است.

به گفته شافعی، دولت از ابزارهای مالی استفاده کرده و قوانین بودجه در تبعیت از برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید اجرایی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: بودجه برای ایجاد ثبات، تحریک رشد اقتصادی و توزیع درآمد تدوین می‌شود اما قوانین بودجه‌ای ایران نه تنها به مساله متوازن کردن دخل و خرج دولت می‌پردازد، بلکه کارکرد آن در زمینه تحریک رشد اقتصادی مغفول مانده و عمده منابع بودجه صرف هزینه‌های جاری شده است.

شافعی در ادامه با انتقاد شدید از تحت تاثیر قرار گرفتن بودجه‌های عمرانی به دلیل مسائل جاری کشور، گفت: پروژه‌های عمرانی ناتمام مانده‌اند و بخش خصوصی در این پروژه‌ها گرفتار شده، این در شرایطی است که در طول پنج سال اخیر متوسط تحقق بودجه‌های جاری، 95 درصد بوده در حالی که بودجه عمرانی کمتر از 57 درصد محقق شده است.

وی ادامه داد: 2800 طرح عمرانی نیمه تمام و ناتمام در کشور وجود دارد که برای آنها تاکنون 100 هزار میلیارد تومان هزینه شده و اتمام این تعداد پروژه نیازمند 400 هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید است.

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، دولت باید خود را مقید به ایجاد ارتباط منطقی بین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سالیانه کند و در خصوص انضباط مالی، اصلاح ساختار و عدم پوشش هزینه‌های جاری از طریق اعتبارات عمرانی چاره‌اندیشی کند.

وی گفت: در شرایط فعلی باید مشوق‌ها در بخش تولید نه به عنوان یک هزینه، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری تلقی و با نگاه تولید، توسعه را تعریف کنیم.

شافعی در پایان از ایجاد دبیرخانه‌ای در معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران خبر داد و گفت: اصلاح تعرفه‌گذاری، اصلاح سیستم قیمت‌گذاری دولتی و توسعه بخش تولید از جمله مواردی است که باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد.