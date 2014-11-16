احیای دریاچه ارومیه مبناي علمی دارد/ کم آبی 296 دشت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تاکید متعدد مبنی بر عدم سیاسی کردن نجات دریاچه ارومیه و اصرار بر علمی بودن مبنای احیای آن سوالات متعدد بی جوابی برای رسیدن به یک راهکار قطعی باقی است اما موضوعی که تمام مسئولان بر روی آن توافق دارند استفاده از سیستم آبیاری نوین در بخش کشاورزی است.

در این میان سخن از احیای این دریاچه در مدت 10 سال به میان می آید اما با وجود تصویب طرح های احیای دریاچه ارومیه وتصویب اعتبارات مورد نیاز این طرح ها به مرحله اجرایی نرسیده تبدیل به ابزار سیاسی دست برخی مسئولان شده است.

مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استانهای حوزه دریاچه ارومیه با اقدامات دولت در خصوص احیای این دریاچه مبنی بر اینکه برخی طرح ها به نام دریاچه و به کام دیگر استانهاست در کنار مخالفت صریح امام جمعه ارومیه با ایجاد دفتر مطالعات و تحقیقات دریاچه ارومیه در تبریز گویای این است که هنوز حرف و حدیث های زیادی در میان وجود دارد.

در سفر روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری به آذربایجان غربی مقرر بود کارگروه ویژه ای برای دریاچه ارومیه با حضور وزرای مربوطه و مسئولان استان برگزار شود اما به دلیل کمبود وقت این جلسه با شورای اداری آذربایجان غربی ادغام شد.

در این نشست هر چند در خصوص مسایل و مشکلات بخش های مختلف آذربایجان غربی بحث شد اما باز احیای دریاچه ارومیه بر سایر موضوعات قالب آمد.

احیای دریاچه ارومیه مبنای علمی دارد

در این جسله ابتدا مجری طرح احیای دریاچه ارومیه با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته اظهارداشت: براساس نتایج مطالعات مراکز معتبرعلمی دریاچه ارومیه قابلیت احیا دارد و نباید زمان برای اجرایی طرح های مصوب را بیش از این از دست داد.

عیسی کلانتری با تاکید بر اینکه دولت به لحاظ اهمیت و ضرورت احیای این دریاچه تمامی پیشنهادات ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه را تصویب کرد عنوان کرد:طرح های خوبی برای احیای دریاچه ارومیه مصوب شده اما با تخصیص به موقع اعتبارات کارهای اجرایی نیز شتاب بیشتری خواهند داشت.

کلانتری با بیان اینکه احیای این دریاچه را نباید سیاسی کرد، گفت: اجازه دهیم با برنامه ارائه شده بتوان تا سال 1402 شمسی دریاچه ای با 15 میلیارد مترمکعب آب به وسعت 4300 کیلومتر مربع و مناسب برای زندگی آرتیمای آن داشته باشیم.

استاندار آذربایجان غربی دیگر سخنران این جلسه با تاکید بر اهمیت احیای دریاچه ارومیه اختلاف نظرها در خصوص اجرای این طرح را اینگونه ارزیابی کرد: تمام مديران و مسئولان بر احياي درياچه اروميه تاكيد دارند و تنها بر روي روش هاي اجرايي و برنامه هاي احياي اين درياچه اختلاف نظر و سليقه هايي وجود دارد.

قربانعلی سعادت با اعلام اینکه در اين كه بايد درياچه اروميه احيا شود و به تراز اكولوژيك خود برگردد هيچ ترديدي وجود ندارد افزود: بايد طوري برنامه ريزي شود كه برنامه نجات درياچه اروميه، كمترين تنش هاي اجتماعي و اقتصادي را بدنبال داشته باشد.

استاندار آذربايجان‌غربي همچنین بر استفاده از روش‌هاي نوين علمي در احياي درياچه اروميه تاكيد كرد و افزود: اجراي الگوي توسعه كشاورزي پايدار و تغيير الگوهاي آبياري از سنتي به مدرن در اراضي كشاورزي حوزه درياچه اروميه با هدف مديريت بهينه منابع آب از اساسي ترين عوامل و اقدامات براي احياي درياچه اروميه است كه با كمك و همراهي مردم و جوامع محلي اجرا مي‌شود.

سعادت همچنين ابراز اميدواري كرد با حمايت هاي شخص رئيس جمهور و تدبير دولت يازدهم و همچنين تلاش هاي ستاد احياي درياچه اروميه، برنامه ها و اهداف پيش بيني شده در خصوص نجات اين درياچه به سرمنزل مقصود برسد.

وی در ادامه سنتي بودن بخش كشاورزي در آذربايجان غربي را از جمله مشكلات اين استان عنوان كرد و افزود: در طول ساليان گذشته، محوريت توسعه استان همواره بر پايه كشاورزي تعريف شده بود كه اين امر غفلت از ساير پتانسيل ها و ظرفيت هاي استان مانند مرزي بودن و ظرفيت تجارت مرزي را به دنبال داشته است و لازم است در جهت شكوفايي اين ظرفيت ها، برنامه ريزي هاي لازم انجام گيرد.

استاندار آذربايجان غربي همچنين احداث مناطق ويژه اقتصادي در حوضه درياچه اروميه را مورد تاكيد قرار داد و خواستار حمايت مالي دولت از اين طرح ها در جهت ايجاد زيربناهاي اشتغال جايگزين كشاورزي سنتي در منطقه شد.

296 دشت کشور با مشکلات کم آبی مواجه هستند

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جسله با بیان اینکه کشور با مشکل کم آبی و خشکسالی مواجه است گفت: در حال حاضر از 600 دشت در کشور 296 دشت با مشکلات کم آبی و خشکسالی مواجه اند و در مناطقی که مسئولان و دست اندرکاران با همراهی مردم به میدان آمده اند نتایج بسیار خوبی بدست آمده است.

مجمود حجتی ادامه داد: در طرح احیای دریاچه ارومیه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی طرح نیز دیده شده است و دولت بر اهتمام مسئولان به این امر اصرار دارد.

حجتی افزود: برای اجرای سیستم های نوین آبیاری اراضی و صنعتی و مكانيزه شدن کشاورزی در استان آذربایجان غربی كه در احياي درياچه اروميه نيز بسيار موثر است اقدامات اساسی انجام خواهد گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دیدگاه متفاوتی نسبت به دریاچه ارومیه دارد و معتقد است سرمايه گذاري در زمينه استحصال و بهره برداري از نمك درياچه اروميه بصورت صنعتي زمينه و فرصت مناسبي براي رونق اقتصادي و اشتغالزايي استان است.

محمد رضا نعمت زاده به وجود آب، خاک مساعد در استان و نمک دریاچه ارومیه اشاره کرد و افزود: در خصوص استحصال و بهره برداری از نمک دریاچه، سازمان زمین شناسی مطالعات مستمری را شروع کردند که در گذشته نیز این مطالعات انجام گرفته تا بتوان از نمک دریاچه ارومیه بخصوص در بخش صنعت حداکثر استفاده را کرد.

وی بر استحصال نمک از دریاچه تاکید کرد و گفت: در این زمینه مسئولین باید با سعه صدر بیشتر برخورد نمایند و باید در کنار احیای دریاچه به این امر نیز توجه شود چرا که اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی را در پی خواهد داشت و در این زمینه می توان از اطلاعات و دانش کارشناسان سازمان زمین شناسی و محققان دانشگاهي استفاده کرد.

نعمت زاده همچنین سرمایه‌ گذاری در صنایع صادراتی، وجود سنگهای معدنی بی نظیر در استان و امکان سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه را از دیگر فرصتها و مزیتهای استان آذربایجان غربی نام برد و بر لزوم توجه و برنامه ریزی های لازم براي بهره گيري از اين ظرفيت ها تاكيد كرد.

حرف آخر در خصوص احیای دریاچه ارومیه در این نشست مشترک را معاون اول رئیس جمهوری کشورمان زد اسحاق جهانگیری گفت: دو دیدگاه در باره نجات دریاچه ارومیه وجود دارد. یکی این است که آب به دریاچه ارومیه برسد که کسی با آن مخالفت ندارد و دیگر آنکه، آب موردنیاز از داخل یا خارج از حوزه تامین و به دریاچه منتقل شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت دنبال بهترین راه برای نجات و احیای دریاچه ارومیه است گفت: دولت با اختصاص پنج میلیارد دلار بودجه و بهره گیری از مشاوران مختلف از جمله یک شرکت خارجی در صدد است تا بهترین راه برای نجات و احیای دریاچه ارومیه را شناسایی کند، چون معتقدیم احیای این دریاچه به نفع همه کشور است.

جهانگیری با اشاره به روند خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: بررسی مشکلات دریاچه ارومیه یکی از دغدغه های مهمی است که اکنون به یک مطالبه ملی تبدیل شده است.

رفع معضلات اقتصادی، اشتغالزایی و توجه به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم در استان از سایر بحث ها و تاکیدات مسئولان در این نشست بود.