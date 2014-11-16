مهلت پذيرش بدون آزمون كارداني نظام جديد تمدید شد/ اعلام کدرشته های جدید

به گزارش خبرنگار مهر، پذيرش در دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد سال 1393 در موسسات آموزش عالي غيردولتي – غير انتفاعی بر اساس سوابق تحصيلي انجام می گیرد.

تمدید مهلت ثبت نام به منظور فراهم کردن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده اند و همچنین با توجه به تقاضاي دفتر آموزشهاي آزاد و موسسات آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي مقرر شد که تاريخ ثبت‌نام تا پايان آذرماه سال جاري ادامه يابد.

كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني:www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

نتايج پذيرفته شدگان در نيمه دوم دي ماه اعلام خواهد شد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان سنجش كدرشته محلهاي جديد از جمله لف- كدرشته محلهاي جديد از جمله کامپيوتر - نرم افزار كامپيوتر، نقشه كشي معماري- معماري، صنايع شيميايي- صنايع شيميايي، حسابداري بازرگاني- حسابداري هر کدام با ظرفیت پذیرش از دو جنس 100 نفر و رشته ساختمان كارهاي عمومي ساختمان با ظرفیت پذیرش از مرد 100 در موسسه غيرانتفاعي پارس- مهر فارس اضافه شده اند.

همچنین در قسمت توضيحات مربوط به كدرشته 8452 – الكتروتكنيك- تاسيسات الكتريكي موسسه غيرانتفاعي علم و فن اروميه حذف شده است.