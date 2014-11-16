تکذیب مذاکره پرسپولیس با مدافع فولاد

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر مذاکره باشگاه پرسپولیس با یوسف وکیا مدافع این تیم با بیان مطلب فوق اظهار کرد: این خبرها شایعه است. پرسپولیس حتما می‌داند وقتی بازیکنی قرارداد دارد باید با همان باشگاه مذاکره کند نه بازیکن. ضمن اینکه وکیا بازیکن پایه تیم فولاد است و با ما قرارداد پنج ساله دارد.

وی افزود: یک روز شایعه می‌کنند که پرسپولیس سروش رفیعی را می‌خواهد و یک روز دیگر می‌گویند یوسف وکیا. هر فردی که این شایعات را می‌سازد می‌خواهد فولاد را به حاشیه ببرد.

سرپرست تیم فولاد درباره شرایط این تیم برای بازی با صبا در هفته پانزدهم لیگ برتر هم گفت: تعطیلات برای ما خوب بود و مهمتر آنکه در این مدت بازیکن مصدوم نداشتیم. ما از بازی با صبا هم سه امتیاز می‌خواهیم. از هواداران می‌خواهم ما را تنها نگذارند. ما با 10 هزار تماشاگر نمی‌توانیم قهرمان شویم و برای رسیدن به این هدف در هر بازی خانگی به 50 هزار هوادار نیاز داریم.