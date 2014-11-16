تحقق قانون مدیریت واحد شهری بی نتیجه مانده است/شهرداری همدان ۷۷ میلیارد تومان از ادارات طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نظری صبح یکشنبه در صحن شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اينكه براي قوام و قدرت شوراها باید مجلس طرح تحقيق و تفحص تمامي مراكز دولتي را به شوراها واگذار کند تا شوراها قوام و دوام پيدا كنند، گفت: طرح و لوايحي كه به مجلس ارائه مي‌شود با توجه به اينكه بايد از طريق شوراي عالي استان‌ها شكل بگيرد و در این روش شوراي عالي استان‌ها طرح را مطرح و به مجلس ارسال ‌كند و از طريق ديگر لوايح را از طريق دولت به مجلس منعكس كند اما به نظر مي‌رسد اين مسير رعايت نمي‌شود.

وي تأكيد كرد: براي خودكفايي شهرداري‌ها و دوام شوراها بايد مسير ارائه لايحه و طرح‌ها توسط شوراي عالي استان‌ها باشد.

در اصلاح قانون انتخاب شهردار نبايد اصل صورت مسئله را پاك كرد

رئيس شوراي اسلامي شهرستان همدان نیز انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراها را در اصل توسط مردم دانست و گفت: در اصلاح قانون انتخاب شهردار نبايد اصل صورت مسئله را پاك كرد، بلكه بايد مشكلات را آسيب‌شناسي و رفع نمود.

سيد احمد حسني‌حلم اظهار كرد: در صورتي كه انتخاب شهردار توسط نمايندگان مردم در شوراها صورت نپذيرد، در واقع شوراها به شير بي‌يال و كوپالي تبديل مي‌شوند كه ديگر قدرتي نداشته و جايگاه آنها تضعيف مي‌شود.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر همدان نيز با تأكيد بر اينكه ظرفيت شوراها را بايد افزايش داد، گفت: باید مشكلات و آسيب‌هاي شورا را شناسايي و نواقص و كمبودها را رفع كرد.

محمدرضا الياسي با بيان اينكه حيف است جايگاه و ظرفيت كنوني شوراها كه به سختي به وجود آمده به راحتي از بين برود، افزود: اگر قرار است در راستاي نظام و توسعه و آباداني كشور حركت كنيم بايد از ظرفيت‌هاي موجود كه شورا يكي از آنهاست به بهترين نحو استفاده كنيم.

مديريت شهر تنها در دست شورا و شهرداري نيست

الياسي با اشاره به اينكه مديريت شهر تنها در دست شورا و شهرداري نيست، اظهار كرد: مردم انتظار دارند شورا و شهرداري شهر را مديريت كنند اما در اين بين دستگاه‌هاي اجرايي و ادارات ديگري در زمينه مديريت شهري فعاليت دارند.

وي با انتقاد از اينكه در تخصيص منابع استاني سهم شهر همدان به درستي تخصيص نمي‌يابد، اضافه كرد: اين در صورتي است كه ظرفيت شهر همدان در استان بسيار بالاست و اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد.

رئيس كميسيون فني عمراني و شهرسازي شورا نيز گفت: تا زماني كه مشكل درآمد شهرها حل نشود همواره شاهد بسياري از مشكلات در حوزه خدمات شهري خواهيم بود.

علي رحيمي‌فر افزود: امروز بعضي از سياست‌هاي كلي هزينه‌هايي به خدمات شهري تحميل مي‌كند كه از جمله آنها مي‌توان به سكونتگاه‌هاي غيررسمي اشاره كرد.

سهم شهرداري‌ها از درآمدهاي مالياتي بسيار كم است

رحيمي‌فر ماليات را از جمله راهكارهاي ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهر برشمرد و گفت: متأسفانه سهم شهرداري‌ها از درآمدهاي مالياتي بسيار كم است و نياز است نمايندگان مجلس و دولت طرحي در اين زمينه ارائه دهند كه در قوانين بالادستي سهم شهرداري‌ها از ماليات‌هاي اخذ شده منصفانه شود.

رئيس كميسيون بودجه، حقوقي و امور اداري شوراي اسلامي شهر همدان نیز از عدم شفاف‌سازي سهم‌خواهي مديريت شهري از ماليات‌ها به ويژه ارزش افزوده انتقاد كرد و گفت: باید نمايندگان مجلس در اين زمينه وارد شده و موضوع را پيگيري كنند.

حسين قراباغي از مطالبه ۷۷۰ ميليارد ريالي شهرداري از دستگاه‌ها و ارگان‌ها خبر داد و اظهار كرد: با توجه به اينكه بودجه امسال شهرداري تاكنون ۴۷ درصد وصول شده شهرداري براي دريافت مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي نيازمند كمك و حمايت نمايندگان و مديريت ارشد استان است.

رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا نيز با بيان اينكه در هر طرح و لايحه‌اي نقاط ضعف و قوتي وجود دارد، خواستار پيگيري كميسيون شوراها در زمينه مديريت يكپارچه شهري شد.

علي رضايي گفت: در تخصيص اعتبارات ملي و استاني باید نمايندگان براي شهر همدان نيز توجه ويژه‌اي داشته باشند زيرا بعضي از پروژه‌ها از جمله پل آیت الله نجفی همدان يك پروژه فرااستاني است اما ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار آن از محل عوارض مردم اين شهر هزينه شده است.