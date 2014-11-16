شهرداری شیراز دلیل بازگشایی خیابان حافظیه را اعلام کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب شیراز با اشاره به باز شدن خیابان حافظیه شیراز، گفت: شهرداری شیراز باید پاسخگوی این کار باشد که به چه دلیل این خیابان که تنها مسیر پیاده رو شیراز بوده تغییر کاربری داده است.

وی تصریح کرد: تعجب می کنم که به چه دلیل یک محوطه برای پیاده روی مردم شیراز باز شد که ما نیز در این مسیر ارائه کارهای هنری و فرهنگی استان فارس را قرار داده بودیم حالا برای تردد خودرو باز شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه این کار واقعا جای تاسف دارد تاکید کرد: مگر این خیابان به کسی یا گروهی ضرری وارد کرده بود که تنها مسیر پیاده روی مردم شیراز را از آنها گرفته اید.

مریدی یادآور شد: هیچگونه مشکل ترافیکی در این محدوده وجود نداشت بنا بر این نمی توان دلیل این کار را مشکلات ترافیکی اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری دهه عاشورایی هیچگونه پوششی برای برگزاری دهه فرهنگ و هنر نبود، گفت: از همان اول من اعلام کردم که سه دهه فرهنگ و هنر، عاشورا و دهه هنر شهر و ایلات را مد نظر قرار بوده که در زمان مشخص نیز اجرایی شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تاکید کرد: دلیلی وجود ندارد که من بخواهم دهه عاشورا را برگزار کنم که دهه فرهنگ و هنر را بپوشانم زیرا کاری در این دهه انجام نشده بود.

مریدی افزود: دلیلی برای تغییر کاربری این خیابان نمی بینم در حالیکه مردم شیراز این حق را دارند دارای خیابانی باشند که بتوانند در آن به راحتی قدم بزنند و از داشته های فرهنگی، مذهبی و هنری استان خودشان استفاده کنند.

وی یادآور شد: باید خیابانی بدون دود در شیراز وجود داشته باشد به خصوص این خیابان که محل تردد گردشگران داخلی و خارجی است باید به پیاده رو تبدیل شود که البته این کار در تمامی کشور های دنیا انجام شده و قرار نیست در شیراز کاری انجام شود که در جای دیگر نباشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه تاکنون از شهرداری و شورای شهر چیزی درخواست نکرده ام، گفت: تاکنون چیزی برای فرهنگ و هنری شیراز نخواسته و از این به بعد نیز نخواهم خواست زیرا وظیفه مسئولین است که به فکر فرهنگ و هنر شهر باشند.

مریدی یادآور شد: کاربری این خیابان مشخص است و اگر به حالت پیاده رو باقی مانده بود هر روز می توانستیم یک بحث هنری را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: اگر شک و مشکلی در این خصوص وجود دارد من حاضر هستم با دعوت رسانه ها از مسئولین شهرداری و فرهنگ و ارشاد گفتگو و دلیل این کار را برای مردم روشن کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه هیچ گروه هنری در ایام گذر هنر و دهه عاشورایی طلب دریافت هزینه نکرده است، گفت: تمامی گروه های هنری، فرهنگی و مذهبی در این ایام به طور رایگان فعالیت های خود را انجام دادند که این مهم جای افتخار برای شهر و استان فارس است.

مریدی تصریح کرد: دلیل پا فشاری برای باز کردن این خیابان را نمی دانم زیرا به هر حال باید جایی باشد که فرهنگ و هنر مردم شیراز برای گردشگران ارائه شود.

وی یادآور شد: مگر قرار است که در این خیابان به غیر از قدم زدن گردشگران و مردم شیراز و دیدن فرهنگ و هنر این دیار چه اتفاقی قرار است روی دهد که با باز کردن این خیابان در مقابل این کار هم ایستادگی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طی مدت گذشته یک ریال بودجه به ارشاد فارس داده نشده است، گفت: روزی که فعالیت خود را شروع کردم دارایی ارشاد فارس 200 هزار تومان بود و تاکنون نیز نه از استانداری و نه از وزارتخانه بودجه ای به این اداره کل داده نشده است.

مریدی افزود: تمامی تلاش من راه اندازی تالار مهر است که البته تاکنون رقمی نیز به این مجموعه اختصاص داده نشده است.

وی یادآور شد: مدیریت قبل خبر از تخصیص اعتبار چهار میلیارد تومانی برای تالار مهر داده بود که تا به امروز هر چه گشتیم اثری از این رقم نیست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تاکید کرد: هیچگونه اثری از چهار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده به قول مدیر کل سابق ارشاد فارس نیست اما تمام تلاش من در جهت سرعت بخشیدن به ساخت تالار مهر است.

طی سالهای اخیر خیابان رو به روی آرامگاه حافظ سنگفرش و برای تردد خودرو مسدود شده بود و طی یکی دو روز اخیر این خیابان بازگشایی شده و خودروها از روی سنگفرش تردد می کنند.