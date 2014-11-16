به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال فردا دوشنبه برگزار می‌شود که در یکی از این دیدارها تیم صدرنشین دانشگاه آزاد از ساعت 16 میزبان پمینا اصفهان است. این تیم با بردی که هفته گذشته در زمین شهرداری گرگان کسب کرد با روحیه‌ای مضاعف به مصاف پمینا اصفهان می‌رود تا سومین برد متوالی فصل را جشن بگیرد و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کند.

در یکی دیگر از بازی‌ها تیم مهرام تهران به مصاف شهرداری گرگان می‌رود. شهرداری که تیمی با تجربه را در اختیار دارد به طور حتم کار سختی را مقابل مهرام دارد. مهرام با در اختیار داشتن اوشین ساهاکیان، سجاد مشایخی، موس نبی پور، سعید داورپناه و ... تیمی منسجم بوده که از مدعیان این فصل به شمار می‌رود.

اما پتروشیمی بندرامام که با صمد نیکخواه بهرامی، بهنام یخچالی، محمد جمشیدی، محمدرضا اکبری و ... هفته گذشته از سد ثامن مشهد گذشته بود این بار دربی کوچکی را با صنایع پتروشیمی برگزار می‌کند. بعید است پتروشیمی در این بازی مشکل آنچنانی داشته باشد.

آخرین بازی این هفته را نفت آبادان و فولاد هفت الماس برگزار خواهند کرد. این نخستین بازی تیم هفت الماس در لیگ برتر است. نفت آبادان از دو بازی قبلی یک برد و یک باخت کسب کرده است.