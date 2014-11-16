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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۲۴

همه دستگاههای بهره مند از امکانات عمومی مورد بازرسی قرار می گیرند

همه دستگاههای بهره مند از امکانات عمومی مورد بازرسی قرار می گیرند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: همه دستگاه هایی که از امکانات عمومی بهره مند می شوند مورد بازرسی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالهادی بازرس کل استان هرمزگان با حضور در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم و در جمع مدیران این مجموعه با اشاره به اصل یکصدو هفتاد و چهارم قانون اساسی در خصوص تشکیل سازمان بازرسی گفت: جایگاه خاصی که در این قانون برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در نظر گرفته شده است بیانگر اهمیت کار بازرسی است.

وی با بیان اینکه همه نهادها، دستگاهها و شرکت هایی که از امکانات عمومی بهره مند می شوند مورد بازرسی قرار می گیرند افزود: این سازمان هیچ وقت علیرغم گستردگی دستگاههای مشمول بازرسی و بزرگی حوزه ماموریتی و سنگینی و سختی کار از انجام آن باز نمانده و برای انجام وظایف خود راهکارهایی دارد.

بازرس کل استان علت حضور در مجموعه ها و بازدیدها را آشنایی بیشتر با این دستگاهها دانست و افزود: مدیران، سازمان بازرسی را یاور و مشاور خود بدانند و همفکری و مشورت هایی که با هدف بهبود شرایط و هموار کردن مسیر کار از طرف این سازمان ارائه می شود را پذیرا باشند.

در این نشست نوروزی مدیر عامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم گزارشی از عملکرد و وضعیت این پالایشگاه را ارائه کرد.

کد مطلب 2421996

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