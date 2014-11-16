همه دستگاههای بهره مند از امکانات عمومی مورد بازرسی قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالهادی بازرس کل استان هرمزگان با حضور در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم و در جمع مدیران این مجموعه با اشاره به اصل یکصدو هفتاد و چهارم قانون اساسی در خصوص تشکیل سازمان بازرسی گفت: جایگاه خاصی که در این قانون برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در نظر گرفته شده است بیانگر اهمیت کار بازرسی است.

وی با بیان اینکه همه نهادها، دستگاهها و شرکت هایی که از امکانات عمومی بهره مند می شوند مورد بازرسی قرار می گیرند افزود: این سازمان هیچ وقت علیرغم گستردگی دستگاههای مشمول بازرسی و بزرگی حوزه ماموریتی و سنگینی و سختی کار از انجام آن باز نمانده و برای انجام وظایف خود راهکارهایی دارد.

بازرس کل استان علت حضور در مجموعه ها و بازدیدها را آشنایی بیشتر با این دستگاهها دانست و افزود: مدیران، سازمان بازرسی را یاور و مشاور خود بدانند و همفکری و مشورت هایی که با هدف بهبود شرایط و هموار کردن مسیر کار از طرف این سازمان ارائه می شود را پذیرا باشند.

در این نشست نوروزی مدیر عامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم گزارشی از عملکرد و وضعیت این پالایشگاه را ارائه کرد.