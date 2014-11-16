گرامیداشت تاسیس مجمع مجالس آسیایی در تهران/ هفتمین مجمع عمومی در پاکستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدهادی نژادحسینیان دبیرکل مجمع مجالس آسیایی در نشست خبری گفت: مجمع مجالس آسیایی نهادی است متشکل از 41 پارلمان آسیا که با هدف هماهنگی فعالیت‌های مجالس آسیایی برای تقویت آزادی و برابری، عدالت، رفاه اجتماعی، امنیت، صلح و دوستی در 23 آبان سال 1385 در تهران تاسیس شد.

به گفته وی وظیفه اصلی این مجمع تقویت دیپلماسی پارلمانی و ائتلای نقش مجالس در تصمیم سازی های عمده در سطح قاره آسیا است.

وی اظهار داشت: برای گرامیداشت روز تاسیس مجمع مجالس آسیایی قرار است در روز دوشنبه 26 آبان مراسمی از سوی دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی با دعوت رسمی اینجانب در هتل استیناف تهران برگزار شود که در این مراسم مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی و بسیاری از سفرای خارجی مقیم تهران حضور خواهند داشت.

نژاد حسینیان اظهار داشت: خوشبختانه این مجمع در عمر کوتاه خود سازمانی کارآمد و موفق بوده و توانسته مجموعه از مسائل مهم منطقه ای را پوشش دهد.

وی اظهار داشت: ریاست مجمع براساس منشور برای 2 سال از بین پارلمان های عضو انتخاب می شود و در سال آینده کامبوج ریاست مجمع را برعهده دارد.

دبیرکل مجمع مجالس آسیایی با اشاره به برگزاری ششمین اجلاس مجمع عمومی در آذرماه سال گذشته گفت: این اجلاس در اسلام آباد برگزار شد و هیات هایی از 30 پارلمان عضو حضور داشتند. نشست هفتم این مجمع نیز قرار است 10 تا 12 آذر سال 93 در لاهور پاکستان برگزار شود.

وی درخصوص موضوعات مورد بررسی در نشست هفتم این مجمع در پاکستان گفت: بررسی صلح و دوستی در آسیا، همکاری بین دولت ها و پارلمان های عضو، بحران مالی و آثار آن در کشورهای آسیایی، جهانی شدن، محیط زیست، انرژی، مبارزه با فساد، فقر، عدالت در سلامت، تنوع فرهنگی، حمایت از حقوق مردم فلسطین، حمایت از حقوق کارگران مهاجر، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق اقلام فرهنگی در دستور کار هفتمین نشست مجمع مجالس آسیایی قرار دارد.